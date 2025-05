Una saga que ha pasado de generación en generación y que sigue llamando la atención de todas y todos. Quién no recuerda, por ejemplo, a un joven Devon Sawa protagonizar la primera entrega de "Destino Final", siendo uno de los pocos personajes que salieron vivos de esa primera película. Aunque no volvió a aparecer en ninguna de las cintas posteriores, Devon se convirtió en un estandarte del filme que para su sexta edición, es dirigido por Zach Lipovsky y Adam Stein.

"Destino Final: Lazos de Sangre" se exhibe en los cines de México a partir del 16 de mayo y en una práctica que se ha vuelto muy común (sobre todo en películas cuyas historias continuarán escribiéndose en próximos años), las y los seguidores de esta película se preguntan si hay —o no— escenas post créditos.

Si estás listo para ver Destino Final 6 e ir al cine en los próximos días, te recomendamos no meterte a redes sociales porque los spoilers están a la orden del día. En esta nota incluimos el respectivo sobre si hay escena post créditos, por lo que te damos una alerta de spoiler. En caso de que decidas que esto no afecta que veas o no la película, entonces sigue leyendo que se pondrá bueno.

¿Destino Final 6 tiene escenas post créditos?

La película tiene una duración de 110 minutos, casi dos horas, para que te vayas preparando con una buena cantidad de palomitas, refresco y nachos. Si eres muy fan de Destino Final, entonces te recomendamos no beber mucho refresco pues no querrás perderte algún guiño que le hagan a alguna de las cinco películas anteriores.

Si bien Destino Final 6 no tiene escenas post créditos, sí hay un breve homenaje para el actor Tony Todd, quien falleciera el 9 de noviembre del año pasado y quien, además, participara en varias de las escenas de esta nueva entrega, interpretando a William Bludworth.

La escena incluye recortes de periódico que anuncian las muertes que han ocurrido a lo largo de todas las películas de Destino Final, por lo que incluyen la sucedida con Tony Todd, un legendario actor del cine de terror que también participó en películas como Candyman, La noche de los muertos vivientes, El Cuervo y La Roca.

¿Qué calificación le dio la crítica a Destino Final 6?

La propuesta fílmica en Destino Final, así como la manera en contar la historia y darle todavía mayor oscuridad a la muerte de varios de los participantes de la cinta, siendo este su principal objetivo para justificar el destino como algo que ya está escrito, es una de las premisas para revivir a la saga después de críticas no tan favorables en las últimas entregas.

Rotten Tomatoes la calificó con un 93% de aprobación, basada en más de 60 reseñas de críticos profesionales, así que esta sería la película mejor evaluada de Destino Final, incluida la primera, misma que fue lanzada en el año 2000.