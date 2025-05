Cristian Castro se casa por cuarta vez, así anunció su compromiso con Mariela Sánchez después de un año de relación

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro se encuentra nuevamente en el ojo público, esta vez no solo por su música, sino por un anuncio muy especial, pues después de presentarse en la Feria Nacional de San Marcos tuvo un encuentro con la prensa dentro del aeropuerto y en compañía de su novia, Mariela Sánchez reveló que pronto contraerán matrimonio, lo que marca un nuevo capítulo en la vida personal del también actor, quien pasó por capítulos de inestabilidad en los últimos años.

Hace aproximadamente un año, la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez fue objeto de controversia luego de que se filtraran audios en los que Sánchez supuestamente se expresaba con comentarios negativos sobre el cantante, poniendo en duda la estabilidad de su relación.

A pesar de estos desafíos, la pareja logró reconciliarse en agosto de 2024, mostrando una relación más sólida y comprometida; durante dicho encuentro con los medios, Castro enfatizó su deseo de formalizar la relación, mientras que Sánchez compartió su entusiasmo por el compromiso, destacando que la propuesta era algo que ambos habían discutido en ocasiones anteriores.

¿Cuando se casa Cristian Castro con Mariela Sánchez?

De acuerdo con lo dicho por Cristian Castro, la propuesta de matrimonio fue un momento muy especial para ambos, no solo porque representa el inicio de una nueva etapa, sino porque el anillo de compromiso tiene un valor simbólico adicional ya que fue un regalo de su mamá, Verónica Castro.

Sí, nos vamos a casar. Estamos muy contentos, nos lo dio mi mamá (el anillo), estamos comprometidos, dijo Castro visiblemente feliz.

Cabe recordar que Verónica Castro, quien a lo largo de los años se ha mantenido como una figura protectora y cercana a su hijo, es un pilar importante en la vida de Cristian. Su apoyo trascendió las redes sociales y declaraciones públicas, convirtiéndose en un símbolo de la unión familiar en medio de las tempestades mediáticas.

Y por si esta noticia no fuera sorprendente por sí sola, los recién comprometidos también revelaron que ya tienen clara la fecha para su boda: el próximo 3 de diciembre, día que coincide con el cumpleaños de la abuela de Cristian, una fecha cargada de significado para el cantante. Aunque no mencionaron si se refieren a este año, se especula que la ceremonia podría posponerse hasta el 2026, pero esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Nos vamos a casar el día del cumpleaños de mi abuelita, el 3 de diciembre. El casamiento es buenísimo, la pareja es la institución más vida que hay en la vida y lo vamos a reafirmar lo más que se pueda, dijo.

Según informes de la revista People en Español, esta sería la cuarta boda para el cantante y estaría buscando tener una ceremonia íntima y significativa. Por su parte, Mariela Sánchez, originaria de Argentina, expresó su deseo de que la boda se realice en México, país donde han construido su relación y donde ella ahora siente un hogar.