Conductores de Ventaneando reaccionan a la amenaza de muerte a Mónica Garza, explican qué pasó

La semana pasada te informamos que Mónica Garza, exconductora de "Ventaneado", destapó que fue amenazada de muerte por el vocalista de una famosa agrupación de música regional mexicana. Distintos medios aseguraron que se refería a Mario Quintero, vocalista de "Los Tucanes de Tijuana", pero la periodista nunca reveló la identidad.

En un video compartido en redes sociales, Mónica Garza contó que cuando conducía "Historias Engarzadas" entrevistó a una banda y al finalizar el vocalista le hizo una advertencia. Al parecer el motivo fue que la periodista los cuestionó sobre una investigación que existía en su contra por la DEA.

“Me dijo como en secreto: ‘a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, explicó Mónica Garza.