Christian Nodal revela las verdaderas razones por las que ha despreciado duetos con importantes artistas

Christian Nodal acudió a una entrevista con el creador de contenido Julio Orozco en donde habló sobre diversas etapas que ha atravesado en su carrera como cantante y en su vida personal, el famoso reveló la verdadera razón por la que ha negado duetos y colaboraciones con sus colegas.

El sonorense fue muy sincero al dar a conocer los motivos por los que en varias ocasiones no hace duetos con estrellas que están en su momento de popularidad, la respuesta llegó al ser cuestionado sobre el papel del ego en su vida, a lo que Nodal respondió que no considera que sea algo malo, sino es darse su lugar.

“Yo creo que el ego es bueno, es saber que posición tienes tu nomás, no por eso te vas a parar encima de los demás, creo que es valorarte, yo por ego no he hecho duetos”

Christian Nodal sacó a la luz la verdadera razón por la que en más de una ocasión se ha negado a participar en duetos y colaboraciones con cantantes o agrupaciones, lo primero que dijo es que es por ego, ya que considera importante darse su lugar, pero también mencionó que ha descartado trabajos cuando considera que las ganancias no son equitativas u otras injusticias para algunas de las partes.

“Yo por ego no he hecho duetos o no he aceptado hacer canciones, porque le están robando un porcentaje de composición a alguien o porque los modos o los tratos”, agregó Nodal, quien en la actualidad es uno de los cantantes más famosos del regional mexicano.