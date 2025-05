Cazzu estrena nuevo VIDEO al mismo tiempo que Ángela Aguilar, así suena "Mala Suerte"

Cazzu está de estreno. La cantante argentina no ha dejado de explotar su disco Latinaje, pues ahora sacó un video nuevo a través de YouTube y sus redes sociales. Se trata de la producción realizada para la segunda canción de su disco, misma que se titula "Mala Suerte".

También se trata de una de las canciones más escuchadas del disco y se puede saber por qué. Es una de las mezclas más interesantes que hay dentro de la experimentación de todo el álbum. En este caso escuchamos un vallenato de fondo, pero que tiene una base de trap encima para que la Jefa pueda hacer lo que mejor sabe, rapear con mucho flow.

Además, se trata de un video con una enorme producción, al punto de parecer como una pequeña película o cortometraje. Esto nos recuerda las más grandes épicas del videoclip en todo el mundo, donde se gastaban los mismos millones en producir una canción que en hacerle una buena promoción, incluidas fotografías, merchandising y desde luego, su respectivo video para MTV.

Esto dice la letra de "Mala Suerte" de Cazzu:

Se supone que el amor te hace feliz

Pero yo vivo pensando lo peor

Que, si un día quieres alejarte de mí

Que si encuentras alguien que sea mejor

Que te abrace y te bese

Como yo nunca lo pude hacer

Y que nunca más te acuerdes

De cuánto yo te supe querer

Yo nací con tanta mala suerte

Tengo miedo de perderte

Yo nací con tanta mala suerte

Tengo miedo de perderte, amor

Me atormenta que conozco el encanto de las mujeres

La belleza 'e los placere', porque también yo fui carnada

De inútiles, en cantinas, limpiándose las narices

Escondiendo cicatrices, bajando de limusinas

He visto amor más de lo que debería

He dicho cosas que nunca te diría

Dame tu calor, que traigo el alma fría

Y no confía en nadie más

Yo ya no quiero temerte

Quiero, en mi cama, tenerte

Adorarte y merecerte

Abrazarte aún má' fuerte

Y di mi nombre, grítalo

Que este mundo es de los dos

Grita fuerte nuestro amor

Y que nos escuche Dios

"Latinaje", el disco donde Cazzu explora su identidad latinoamericana

La reconocida artista argentina Cazzu presentó su más reciente trabajo discográfico, titulado "Latinaje", marcando un audaz giro en su trayectoria musical. Con este álbum, la cantante se sumerge profundamente en las sonoridades tradicionales de Latinoamérica, ofreciendo una fresca, pero cautivadora fusión de géneros que van desde los vibrantes corridos mexicanos hasta la cadencia de la cumbia y los melancólicos aires andinos.

El álbum, compuesto por catorce temas, incluye los exitosos sencillos que anticiparon esta nueva dirección artística: el corrido "Dolce", la contagiosa cumbia villera "Con otra" y la introspectiva "La Cueva". La producción se enriquece con colaboraciones de artistas de la talla de Los Nombradores del Alba, Elena Rose, Maka y WIU, aportando diversas texturas y voces a este viaje sonoro.

La impactante portada del disco, que evoca el espíritu del Carnaval de Humahuaca, subraya la profunda conexión de Cazzu con sus raíces jujeñas y la atmósfera íntima y mística que envuelve cada canción. Con esto, "Latinaje" trasciende la mera exploración musical para convertirse en una poderosa declaración de identidad y un sentido tributo al folclore latinoamericano.

La recepción de "Latinaje" fue positiva no solo entre el público, también entre la crítica especializada, escalando rápidamente en las listas de popularidad y generando un gran debate en las redes sociales. Inmediatamente fue celebrada la versatilidad de Cazzu al aventurarse en estos nuevos territorios sonoros, consolidándola como una figura clave en la música latina contemporánea.