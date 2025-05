Cassie Ventura revela todos los detalles sobre los abusos que sufrió durante su relación con Diddy Combs

El tercer día del juicio de Sean 'Diddy' Combs se vio paralizado por el testimonio de Casandra Ventura. La exnovia del productor relató que sufrió violaciones y mucho sufrimiento durante el testimonio en el juzgado de Nueva York. El testimonio de Cassie duró unas cinco horas donde reveló muchos de los secretos que había guardado durante años. Se tiene que recordar que las declaraciones que dio la actriz son fundamentales en el caso de la fiscal Emily Johnson que acusó al productor de delitos de carácter sexual.

Cassie estuvo junto Sean Combs durante más de una década, por lo que presentó muchos detalles sobre las fiestas y los abusos que vivió durante esos años de relación. La cantante subió al estrado sobre las 10:00 hora local para relatar todo lo que vivió siendo pareja de Puff Daddy ante el juez y los 12 miembros del jurado. La cantante dejó claro que Diddy la obligaba a participar en orgías.

Ventura también dejó claro que ella era la encargada de contratar a las escorts para las fiestas. Todo lo que hizo habría sido por miedo a que el fuera violento y para que no filtraran los videos e imágenes donde se le ve siendo parte de las freak-off y terminaran con su carrera.

Además de su labor como pieza fundamental en la organización de las orgías, Cassie reveló que el productor musical la obligaba a ir a clubes de sexo. En su testimonio explicaba siempre la intentaba convencerla y si no podía la obligaba. Para no sufrir tanto los momentos, Ventura dejó claro que consumía alcohol y drogas durante las fiestas a las que acudían u organizaban. Después de salir de la relación con Puff Daddy confirmó que entró en un centro de rehabilitación para sobreponerse a todo lo que sufrió en el tema sexual como con las drogas que consumía.

En el relato, la cantante contó que los actos de violencia eran frecuentes y sin un motivo aparente. Casandra recordó que una mañana en el 2013, Diddy entró sin permiso a su departamento para gritarle y atacarla por no haber hecho una maleta. Los amigos de la actriz fueron los encargados defenderla. También recordó cuando Combs la atacó en un barco en el festival de Cannes. Cassie recordó que el productor las sacó de un barco a patadas, porque pensó que le había robado drogas.

"Cualquier cosa que hiciera que no se enfadara conmigo, que no me amenazara, yo estaba dispuesta a hacerla. No quería sentir miedo nunca más", expresó.