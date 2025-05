Camarógrafo encara a Poncho de Nigris en plena entrevista por haberlo despedido | VIDEO

La polémica se mantiene como una constante en la carrera de Poncho de Nigris debido a los escándalos en los que se ha visto involucrado, como el más reciente cuando un camarógrafo lo encaró en plena entrevista por malos tratos y haberlo despedido. De acuerdo con lo señalado por el joven, el influencer arremetió en su contra cuando se sumó a las grabaciones en uno de sus proyectos en el que fue contratado por Konan Big y aunque todo se trató de un malentendido él se habría encargado de sacarlo de las instalaciones en medio de gritos y reclamos.

Poncho de Nigris estrenó recientemente un nuevo proyecto en YouTube titulado "Jalando Fierro" que ha tenido buena aceptación entre sus seguidores gracias a los invitados que tiene; sin embargo, la controversia no se hizo esperar y todo habría ocurrido durante la grabación del episodio con Wendy Guevara y las integrantes de "Las Perdidas" cuando un camarógrafo fue contratado de manera externa por Konan Big.

Fue durante su participación en el podcast de Fernanda Arriella para YouTube cuando De Nigris fue cuestionado sobre el enfrentamiento que tuvo con un camarógrafo durante las grabaciones de su proyecto. Aunque el también empresario intentó defenderse explicando su versión, el joven lo encaró destacando los malos tratos que habría recibido argumentando que él sólo había recibido ordenes de Konan Big ya que fue quien lo contrató.

“Uno va a trabajar ya cansado desde un día antes y le piden un favor, porque lo piden como paro, era algo extra, era fuera de mi alcance; sin embargo, yo estaba en otra parte grabando otra cosa (…) ¡Yo qué hago, a quién sigo! Estoy siguiendo instrucciones, no me vas a pagar tú, me van a pagar acá (…) A mí nunca me habían corrido de un lugar, sobre todo trabajando, bato, yo siguiendo instrucciones, ¿por qué te enojas conmigo y no con ellos?”, dijo el camarógrafo.