BTS llega a México con su Pop-Up Store, así podrás registrarte para visitar "Space of BTS"

Después de casi tres años de ausencia, BTS está a 37 días de terminar su servicio militar obligatorio y reunirse como grupo completo una vez que Suga sea dado de baja como servidor público. Además, J-Hope realizará el cierre de su gira mundial con un concierto el mismo día de su aniversario y que podría reunir a seis de los 7 integrantes para el FESTA 2025.

El reencuentro de BTS será de los más esperados de la industria musical al ser una de las boybands más importantes del mundo, además de que su próximo álbum y gira mundial podría generar ganancias millonarias al ser todo un fenómeno global. Durante su pausa, algunos de sus integrantes promocionaron en solitario con discos y tours que rompieron récords.

Suga y J-Hope demostraron que su poder en solitario es igual de grande que el resto del grupo, por lo que su regreso tendrá un gran impacto en redes sociales, económico y mediático.

Aunque aún no se han revelado si habrá sorpresas para el FESTA 2025, ya que seis de ellos estarán a tiempo para celebrar su aniversario, ya circularon varios rumores sobre sus posibles actividades una vez que reanuden sus promociones. Sin embargo, el primer adelanto llega con el anuncio oficial de la Pop-Up Store de BTS que abrirá en México el próximo mes de junio.

Space of BTS Foto: X@theseoulrem

BTS anuncia su Pop-Up Store en México

Desde que HYBE Latin América llegó a México, las fans han estado a la expectativa de que haya más oportunidades para conocer a BTS. J-Hope fue quien marcó el regreso de la boyband a nuestro país después de ocho años, aunque las fans ya han tenido oportunidad de vivir experiencias como "House of BTS" y la llegada de BT21 a tiendas mexicanas.

Ahora, BTS anunció de manera oficial la apertura de "Space of BTS", la tienda oficial del grupo que estará abierta a partir del 12 de junio y hasta el 10 de agosto. La primera edición ya se realizó en Bangkok, donde se vendió mercancía oficial temática, así como artículos de colección de Hope on the stage y la línea diseñada por cada uno de los integrantes.

Para registrarte, deberás hacerlo a través de la aplicación Weverse para apartar alguna fecha de visita y horario para poder comprar mercancía oficial de BTS. Esta será la segunda experiencia del grupo en México y su apertura será el mismo día de su aniversario en Corea del Sur.