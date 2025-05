BTS es mencionado durante el juicio de "Diddy" Combs, ¿cuál es la conexión entre la boy band y el rapero?

El juicio contra Sean "Diddy" Combs, productor y rapero conocido por canciones como "I'll Be Missing You" o "Only You", se ha convertido en uno de los más polémicos en la industria musical, pues enfrenta cargos por agresión sexual, tráfico de personas, crimen organizado y otros delitos graves.

Sean "Diddy" Combs, quien durante décadas ha mantenido una estrecha relación con celebridades como Jennifer López, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Ashton Kutcher y Kim Kardashian, también es famoso por sus lujosas y controversiales fiestas "blancas", las cuales lo llevaron a juicio.

Sin embargo, en un giro inesperado, el grupo BTS, conocido por éxitos como "Fake Love" y "DNA", fue mencionado durante el proceso judicial. Aunque los fans de la boy band pueden estar tranquilos, ya que no existe ningún vínculo entre ellos y el acusado más allá de una antigua interpretación de "I'll Be Missing You", el nombre de la banda fue traído a colación de forma sorpresiva.

Sean "Diddy" Combs es famoso por sus lujosas y controversiales fiestas "blancas". (Créditos: AP)

¿Cuál es la conexión entre BTS y "Diddy"?

La referencia a BTS ocurrió durante el proceso de selección del jurado de "Diddy". Según relató Stephanie Soo, conductora del popular podcast de crímenes reales "Rotten Mangos", uno de los posibles jurados mencionó estar viendo un concierto de la banda K-Pop. Soo, que asistió a varias audiencias, compartió esta anécdota en un video de casi dos horas publicado el 11 de mayo en sus redes sociales.

Esta mención no fue casual, pues en los juicios de alto perfil el proceso de selección de jurado suele incluir preguntas detalladas para evaluar posibles prejuicios. En este caso, dado el carácter mediático del acusado, se habría indagado en los gustos e intereses culturales de los potenciales jurados, buscando evitar sesgos que pudieran influir en el veredicto.

Sin embargo, "Diddy" ni su equipo legal mencionaron directamente a BTS. Aun así, la icónica banda de K-Pop terminó siendo parte de una anécdota más en un juicio que ya ha acaparado titulares a nivel mundial.

BTS interpretó "I'll Be Missing You" en el 2020. (Créditos: Facebook / BTS)

BTS interpreta popular canción de "Diddy"

La conexión entre BTS y "I'll Be Missing You" de "Diddy" se remonta a junio de 2020, cuando la agrupación presentó una emotiva versión del tema durante el especial "Dear Class", un evento virtual de graduación organizado por YouTube en medio de la pandemia.

En aquella ocasión, BTS rindió homenaje a los estudiantes afectados por la crisis sanitaria global, y su interpretación del éxito de "Diddy" fue bien recibida por fans y los medios internacionales, pues significó un mensaje de consuelo y esperanza, además, reforzó el impacto global de la banda más allá del K-Pop.