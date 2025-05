Bárbara de Regil revela que estuvo a punto de separarse por ser “conflictiva” y “berrinchuda”

Bárbara de Regil ha visto algunos de sus grandes proyectos como actriz y empresaria opacarse ante las fuertes polémicas que protagoniza por sus explosivas declaraciones, algo por lo que ha recibido severas críticas en redes sociales y, al parecer, conflictos con su esposo, Fernando Schenwald. Así lo reveló la pareja al hablar sobre el secreto para pasar tantos años juntos, pues la también modelo fitness admitió haber hecho cambios en su actitud por temor a perder a su esposo ante la crisis por la que atravesó su matrimonio.

La protagonista de "Rosario Tijeras" participa junto a su esposo en el reality show "Secretos de parejas" en el que comparten cámara con Poncho de Nigris y Marcela Mistral; Julián Gil y Valeria Marín, y Bernardo Flores y Sury Sadi. El proyecto se estrenó este jueves 15 de mayo a través de "Canela TV" y las primeras imágenes se hicieron virales de inmediato en redes sociales por los conflictos que protagonizan, así como el instante en el que Fernando Schenwald le reclamara a la actriz revelando que ella lo obligó a ser parte del show.

En entrevista para “Ventaneando”, Bárbara de Regil y Fernando Schenwald fueron cuestionados sobre el secreto para tener un matrimonio tan sólido y feliz ya que han estado juntos por 11 años. Al respecto, ambos admitieron que han enfrentado algunas crisis como aquella generada por la actitud de la actriz, quien reconoció que era “berrinchuda” por lo que tuvo que reconsiderar su forma de ser ante el temor de perder a su esposo.

“No tanto tóxica como tal, creo que la palabra la estoy mal usando, pero conflictiva. Mecha corta y conflictiva, sigo siendo mecha corta, ya no con él, ya no exploto por cualquier cosa, he madurado en esa parte. Yo me di cuenta que la que estaba haciendo de jamón por todo era yo y dije: ‘Si no le bajo a mis berrinches lo voy a perder y no lo quiero perder’”, admitió la actriz.