Arturo Carmona se niega a romper su relación laboral con Cruz Martínez a pesar de la denuncia de Alicia Villarreal

En medio de un escenario legal y mediático complicado, Arturo Carmona decidió mantener su relación de negocios con Cruz Martínez, el reconocido productor musical y exlíder de Kumbia Kings, quien actualmente enfrenta una demanda por violencia de género interpuesta por Alicia Villarreal, cantante y madre de la hija de Carmona. Esta decisión causó revuelo en la opinión pública debido a lo delicado del asunto.

Todo comenzó cuando se difundió una fotografía que muestra a Arturo Carmona reunido con Cruz Martínez en un restaurante, lo que desató una ola de especulaciones y críticas. No obstante, en entrevista con el programa "Ventaneando", Carmona aclaró la naturaleza del encuentro y reafirmó su compromiso con la sociedad empresarial que mantiene con Martínez.

Pues no hay nada oculto, lo he dicho todo el tiempo, en cada momento, en cada etapa. Somos socios, seguimos trabajando, sigue habiendo conciertos de Kumbia Kings, entonces, yo creo que no tiene nada de sorprendente que nos sigan viendo juntos en un restaurante, dijo Carmona para las cámaras.