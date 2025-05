Ángela Aguilar le canta al desamor con su nueva canción "Corazón de piedra"

Ángel Aguilar lucha por dejar atrás la polémica que la rodea debido a su matrimonio con Christian Nodal y ve en la música la manera de expresar lo que siente mientras reconecta con sus fanáticos, tal y como sucede con su nuevo tema "Corazón de piedra" en el que le canta al desamor. La cantante está dispuesta a mostrar una nueva faceta en la que incursionará en los sonidos tumbados incorporándolos a su nuevo proyecto musical del que también se desprende "El equivocado".

Este jueves 15 de mayo en punto de las 18:00 horas se estrenó la canción "Corazón de piedra" de la que la hija de Pepe Aguilar ya daba un adelanto a través de un video con imágenes en blanco y negro en las que se le ve montando con un delicado vestido blanco en medio de la naturaleza. La cantante ha demostrado en más de una ocasión que esta es una de sus actividades favoritas -gusto que comparte con su famoso padre- y posee ejemplares únicos.

Ángela Aguilar estrena el tema "Corazón de piedra"

Aunque "Corazón de piedra" contrasta con la felicidad que experimenta la cantante de regional mexicano junto a Christian Nodal, se trataría de un tema con el que desea conectar con sus fans a través de las emociones que algunos de ellos podrían estar viviendo por desamor. Ante esto, la letra de la canción se enfoca en expresar decepción ante una inevitable despedida de quien pudiera haber sido un gran amor.

"No hay palabras de amor que a este corazón convenza / Ya no hay ganas de amar, si no te puedo olvidar / Que pases por mi mente, cada vez es más frecuente no lo puedo evitar, cierro los ojos y ahí estás", es sólo un poco de lo que se puede escuchar en la nueva canción de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar incursiona en los sonidos tumbados

"El equivocado" -que vio la luz hace tan sólo unos días- es parte del nuevo disco de la llamada "Princesa del regional mexicano" titulado "Nadie se va como llegó" con el que buscará incursionar en otros sonidos como los tumbados que ganan cada vez más fuerza en la industria.