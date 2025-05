Actor de ‘El Eternauta’ sufre de parálisis facial tras su visita a un parque de diversiones | VIDEO

Una de las series más exitosas de Netflix durante las últimas semanas, sin duda alguna es “El eternauta”, en donde participa el actor Joaquín Acebo quien interpreta a Micky Rovers. El actor de tan solo 23 años de edad recientemente abrió su corazón y reveló cómo es que lo que parecía una feliz visita a un parque de diversiones estuvo a punto de terminar con su vida.

Las declaraciones de Acebo se han viralizado en redes sociales y seguidores del actor argentino aplauden la determinación y cómo es que el joven pese al accidente que pudo terminar con su vida, ahora triunfa a nivel internacional con su talento.

Fue en una entrevista para “Podría Funcionar”, en donde el actor de 23 años de edad, se sinceró y reveló que siendo apenas un niño de 5 años, su vida pudo terminar, luego de una visita a un parque de diversiones en una ciudad de su natal Argentina.

“De chico tuve un accidente. Fui a un parque de diversiones en Luján (ciudad argentina). El juego no tenía ningún tipo de seguridad, yo tenía 5 años; o sea, era un niñito con cero conciencia de lo que puede pasar y el juego no tenía ningún tipo de cinturón ni una barra para que yo me pueda sostener”, declaró el intérprete.