Sale a la luz el verdadero motivo de la pelea a golpes entre Emiliano Aguilar y el ex de Jenni Rivera

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, está en el ojo del huracán después de protagonizar una pelea a golpes con Fernando, supuesta expareja sentimental de la fallecida cantante, Jenni Rivera. El rapero subió un video en redes sociales dando su versión de los hechos.

En su cuenta en Instagram el rapero, Emiliano Aguilar, confirmó que tuvo un pleito a golpes con un hombre. El cantante dijo que fue invitado a una entrevista de radio con el locutor "Don Cheto", quien no se presentó, y al salir ocurrió el conflicto.

En este sentido el hijo de Pepe Aguilar subió una publicación acusando a "Don Cheto" de filtrar el video de su pelea, además, lamentó que el conductor de radio no se haya presentado en la entrevista, pero sí reaccionada a la pelea de golpes que hubo.

El mensaje que subió Pepe Aguilar tras la pelea a golpes de su hijo Emiliano Aguilar con el ex de Jenni Rivera

Después del mensaje que le envió Emiliano Aguilar a "Don Cheto", el locutor de radio se hizo presente en Instagram al subir un video para dar su versión de todo lo que ha sucedido después de la pelea a golpes entre el hijo de Pepe Aguilar y el supuesto ex de Jenni Rivera.

En este sentido el conductor de radio confirmó que no pudo estar presente en la entrevista a Emiliano Aguilar, pero le envió un mensaje ofreciéndole una disculpa. El motivo de su ausencia fue un problema de salud que le impidió presentarse en el programa.

En otra parte de la grabación "Do Cheto" se deslindó de subir y difundir el video de la pelea de Emiliano Aguilar con el ex de Jenni Rivera. El locutor dijo que la grabación salió a la luz por las cámaras de seguridad del canal de televisión y además sabían que iba a generar noticia.

"Emiliano yo no subí el video, no sabía que existía. No soy tu enemigo Emiliano Aguilar", le dijo.