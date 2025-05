¿Quién es James Flores, el exmanager de Lupita TikTok? Todas las polémicas

El nombre de James Flores se vio envuelto en más polémicas. El que fuera manager de Lupita TikTok se habría colocado en el ojo del huracán después de aparentemente darse a la fuga con todo el dinero y romper relaciones profesionales con la influencer regia. Ahora vamos a recordar quién es y algunas de las polémicas en las que se vio envuelto recientemente con el caso de la muerte de Karely Yamileth.

Tras confirmarse la muerte de la hija de Lupita TikTok, Ricardo 'N', esposo de la creadora de contenido, fue detenido por presunto delito equiparable a violación. Al poco tiempo de darse a conocer esta información, el nombre de James Flores desapareció del perfil de Instagram de la regia y con esto desatar algunas teorías de fuga y de abandonarla en uno de los momentos más complicados de su vida. Por ese motivo vamos a recordar algunas de sus polémicas.

El nombre de James tomó fuerza en los últimos meses por haber sido el encargado de dar detalles sobre todo lo que pasaba con el caso de la bebé de Lupita TikTok. Flores llegó a ser tachado de interesado, ya que le vendía la información a a su conveniencia. Por ese motivo también habría sido acusado de amenazas a algunos periodistas y explotación a la creadora de contenido regiomontana.

James cuenta con dos cuentas en Instagram. En la primera cuenta (eljamesfloresmx) con 11.6 mil seguidores y donde deja claro que es creador de artistas, negocios, gobierno y realiza publicidad inteligente. En la cuenta secundaria (jameslforesmx) cuenta con más de 9 mil seguidores. En las dos cuentas presenta a Lupita TikTok como uno de sus clientes y contenido que realizaron juntos.

James Flores habría dejado de ser el manager de Lupita TikTok (eljamesfloresmx)

Las polémicas de James Flores, exmanager de Lupita TikTok

Antes de la supuesta fuga de James, el manager habría amenazado a integrantes del programa de 'Chisme TV'. Gracias a esta amenaza, la gente del programa fue tachado de aprovecharse de Lupita TikTok, de explotarla por ser una persona de talla baja, así como por contar con una discapacidad intelectual. El comunicador lo tachó de delincuente.

"Querido James mánager, ustedes son unas lacras, un par de gusanos que deberían estar en este momento tras las rejas. ¿Por qué? Porque desde que ustedes se aprovechan de una persona con enanismo y con retraso mental es que son un par de delincuentes", dijo el integrante de Chisme TV.

Flores habría amenazado a periodistas (IG: jamesfloresmx)

Después de que fuera acusado de explotador y tacharlo como delincuente, se habría presentado la desvinculación profesional de Lupita TikTok y con esto el que se habría dado a la fuga con todo el dinero de la creadora de contenido regia. Los fans confirmaron en redes sociales que el perfil de Instagram ya no contaba con la leyenda de que la influencer trabajaba con Flores.

Sobre el tema de la supuesta fuga con todo el dinero que había generado a costa de Lupita TikTok no se sabe nada. Los fans aseguran que al no aparecer en los medios de comunicación y no estar presente en redes sociales desde el pasado 13 de mayo, James se habría marchado de Monterrey con todas las ganancias que generó con el contenido de Lupita, así como con los patrocinios que tenía la creadora de contenido.