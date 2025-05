¿Quién es Fernie, el gran amor de Jenni Rivera con quien Emiliano Aguilar se peleó a golpes?

Este martes 13 de mayo, Emiliano Aguilar se convirtió en tendencia, luego de que se viralizó un video en el que se veía al rapero pelearse a golpes con un hombre, cuya identidad fue revelada casi de manera inmediata, se trata de Fernando o “Fernie”, quien fuera el gran amor de Jenni Rivera.

Sí, el famoso “pelón” que Jenni Rivera nombraba en algunas de sus canciones es el hombre a quien la Diva de la Banda reconoció como su gran amor. Sigue leyendo esta nota, pues aquí te contaremos todo sobre la relación entre la fallecida cantante y Fernie, y el por que nunca estuvieron juntos.

Hablar de Jenni Rivera, es indudablemente recordar que “La mariposa de barrio” de una mujer que tuvo una vida complicada, y en el área del amor no pintó diferente, pues, luego de salir de un matrimonio en donde fue víctima de violencia, la cantante se logró enamorar de otros hombres, pero hubo uno en especial que robó su corazón y a quien señaló como el amor de su vida sin embargo, nunca pudieron tener una relación formal.

Emiliano Aguilar se pelea a golpes con ex de Jenni Rivera: "yo me voy a defender, no me importa quién seas”

Fueron alrededor de 8 años los que Jenni Rivera y Fernie compartieron con altibajos en su relación, la cual, no era algo formal, pues, aunque la misma Jenni reveló en su libro que “El Pelón” como le decía de cariño, le hizo sentir su primer orgasmo a los 34 años de edad y que incluso estuvo a punto de dejar plantado en el altar a Esteban Loaiza, pues, por él estaba dispuesta a dejarlo todo.

Pese a que Fernie, también le correspondía a Jenni respecto al amor que sentía por ella, hubo algo más fuerte que todo esto: “las drogas”. Y es que, Jenni Rivera reveló que “El pelón” tenía una fuerte adicción a sustancias ilegales, por lo que ella pidió en diversas ocasiones que dejará atrás ese mal hábito, pero, él no lo quiso hacer.

Fue así como Jenni Rivera terminó de manera definitiva con su relación, pues, ella no estaba dispuesta a lidiar con las adicciones de Fernie y él no entendía la fama de la intérprete de temas como “Inolvidable”, “La Gran señora”, entre muchos más.

Tras filtrarse en redes sociales el momento exacto en que Emiliano y Fernie se agarran a golpes afuera de una estación de radio, el rapero utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que explicó qué fue lo que sucedió y aseguró qué él no tenía idea que el hombre con quien se golpeó se trataba del ex de Jenni Rivera.

“No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas”, contó Emiliano