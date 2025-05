¿Quién es David Corenswet, el nuevo Superman que desplazó a Henry Cavill?

El retorno de un superhéroe llegará este 2025, así que en redes sociales usuarios están a la expectativa. Se trata de uno de los superhéroes más conocidos debido a su historia y actores que le han dado vida. Sí, se trata de Superman, rol que en esta ocasión ya no estuvo en manos del actor británico Henry Cavill, sino del actor estadounidense David Corenswet.

Warner Bros difundió el primer tráiler oficial de Superman en sus redes sociales, razón por la que se mantiene como tendencia, sobre todo en Twitter -red ahora llamada X. La nueva entrega estuvo en manos del director James Gunn, quien trabajó con David Corenswet para presentar un Superman diferente, especialmente al que le dio vida Herny Cavill.

Esto ha generado dudas y una pregunta que destaca es quién es David Corenswet. De entrada, su nombre ganó popularidad al quedarse con el rol de Superman porque marcó el cierre de Henry Cavill en este rol. Sin embargo, el actor estadounidense lleva tiempo trabajando en la industria del entretenimiento en la que se abrió paso poco a poco.

David Packard Corenswet es su nombre de pila y es originario de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, donde nació el 8 de julio de 1993, de modo que está próximo a cumplir 32 años de edad. Su pasión por la actuación la detectó desde pequeño y fue un actor infantil. Ya de adulto trabajó en el teatro en Nueva York, aunque también se licenció como abogado.

En qué películas y series ha trabajado David Corenswet

Antes de convertirse en Superman, David Corenswet colaboró en proyectos que lo catapultaron a la fama; tres de ellos son las serie “The Politician”, de Netflix, y “We Own This City”, de HBO, así como la película “Look Both Ways”, también de Netflix. Esto quiere decir que Superman podría marcar un antes y después en su carrera porque el filme se estrenará a nivel mundial.

Cuándo se estrena la nueva versión de Superman

La nueva versión de Superman se estrenará el 11 de julio y se presentará una visión diferente de este personaje. La clave será que se expondrá cómo empezó su travesía para ser superhéroe en la tierra, de modo que se hará énfasis en los retos que vivió para encontrar un equilibrio al provenir de un planeta diferente y tener superpoderes.