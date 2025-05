Paola Rojas reacciona a la llegada de Sofía Niño de Rivera a 'Netas Divinas': "valoro el humor y la inteligencia"

'Netas Divinas' presentó en días pasados a Sofía Niño de Rivera como la nueva integrante del elenco. La comediante llegaba al programa para tomar el lugar que dejó Paola Rojas tras comenzar con nuevos proyectos profesionales. Ahora después de unos meses de su salida, la periodista no dudó en reaccionar a la incorporación de la comediante al programa que realizó con sus amigas durante varios años.

La conductora realizó un video donde hablaba de sus sentimientos tras dejar el programa de Unicable y de paso habló sobre lo que le significó saber que Sofía Niño de Rivera sería la encargada de tomar su lugar junto a Galilea Montijo, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun, quienes fueron sus compañeras de trabajo, pero también sus amigas fueras de las cámaras.

Posteriormente tocó el tema de la incorporación de la comediante mexicana al elenco de las Netas Divinas. Paola expresó que le parece bien que la comediante sea la encargada de tomar su lugar en el foro de grabación junto a sus amigas, pero también decidió destacar los motivos por los que piensa que su llegada al programa le hará bien a la programación.

La periodista confirmó que le parece bien que esté en 'Netas Divinas', pero también aprovechó para destacar que se le hace una mujer muy divertida e inteligente. Estas dos cualidades son las que valora mucho de al comediante que tomó su lugar en el programa de Unicable. Paola expresó que Sofía tiene mucha capacidad de conectar con la gente, por lo que considera que encajará perfecto en la dinámica del programa y con el público.

"Sofía me parece divertidísima, inteligentísima, y si algo valoro yo es justamente el humor y la inteligencia (...) Me parece muy bien que esté ahí. La le he visto, me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace...", dijo Paola Rojas en el video.