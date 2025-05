Netflix estrena K-Drama sobre romance protagonizado por gemelas que intercambian sus identidades

El servicio de streaming Netflix, conocido su variedad de contenido de Corea del Sur, acaba de confirmar que un nuevo drama coreano se agregará a su catálogo este mes, por lo que los amantes de los K-Dramas se encuentran satisfechos, ya que se trata de una historia llena de romance y comedia.

"Our Unwritten Seoul" es el nombre de este nuevo K-Drama que estará disponible en Netflix este a finales de mayo. La serie sigue a dos hermanas gemelas idénticas llamadas: Yoo Mi-ji y Yoo Mi-rae. Ambas interpretadas por la reconocida actriz surcoreana Park Bo Young.

Dirigida por Park Sin Woo y escrita por Lee Kang, esta conmovedora historia original de Netflix busca que los espectadores aprendan una lección sobre el amor propio, ya que mostrará a la actriz Park Bo Young con dos personalidades totalmente distintas, pero ambas igual de valiosas.

"Our Unwritten Seoul" es el nombre de este nuevo K-Drama que llegará a Netflix. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el K-Drama de Netflix "Our Unwritten Seoul"?

Aunque físicamente idénticas, las vidas de las hermanas Yoo Mi-ji y Yoo Mi-rae son diferentes, pues Mi-ji, la menor, fue una prometedora atleta que ahora lleva una vida libre y despreocupada. Mientras que, Mi-rae, la mayor, es una perfeccionista que trabaja en una corporación pública y forma parte de la élite de la sociedad coreana.

Sin embargo, debido a circunstancias de la vida, las gemelas tendrán que intercambiar sus identidades, lo que desencadenará una serie de eventos que las llevará a redescubrir el amor y la vida, ya que ambas aprenderán a valorarse a sí mismas y conocerse más.

¿Cambiarías de lugar con tu hermana gemela para "redescubrir" tu propia vida? La serie 'Nuestro Seúl por descubrir' solo en Netflix el 24 de mayo. pic.twitter.com/HPG5TvYpgO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 14, 2025

Elenco de "Our Unwritten Seoul"

Además de Park Bo Young, el elenco principal del K-Drama "Our Unwritten Seoul" incluye a Park Jin Young como Lee Ho Su, un abogado de una gran firma legal; y Ryu Kyung Soo como Han Se Jin, un hombre que comenzó como CIO de un fondo de cobertura y luego se convirtió en propietario de una granja.

Por su parte, la dirección de esta historia de Netflix corre a cargo del director Park Shin Woo, quien es conocido por su trabajo en el drama "It's Okay to Not Be Okay", y la escritora Lee Kang es famosa por su participación en "Youth of May".

"Our Unwritten Seoul" tendrá 12 episodios. (Créditos: Netflix)

¿Cuándo llegará el K-Drama a Netflix?