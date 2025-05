Mónica Garza niega haber señalado al vocalista de Los Tucanes de Tijuana de amenazarla

Mónica Garza se vio envuelta en una fuerte polémica tras dar a conocer que había recibido amenazas de muerte de un conocido cantante de regional mexicano, aunque la periodista no mencionó directamente a Mario Quintero de inmediato fue señalado como responsable. Ante la controversia que se generó, la también conductora negó haber mencionado al vocalista de Los Tucanes de Tijuana y puntualizó en que no se hace responsable de las interpretaciones que se den sobre sus declaraciones.

"Historias Engarzadas" fue uno de los proyectos más exitosos de la televisión que marcó la carrera de Mónica Garza, quien durante los 10 años que se transmitió el programa realizó más de 300 entrevistas a importante figuras del medio artístico incluyendo a cantantes de regional mexicano. Ante esto, sus recientes declaraciones generaron gran polémica ya que reveló haber sido intimidada por un artista tras cuestionarlo sobre corridos dedicados a personas del crimen organizado.

Con sus declaraciones, Mario Quintero fue señalado como el responsable de haber amenazado a Mónica Garza y los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Ante esto, la periodista negó haberse referido al vocalista de Los Tucanes de Tijuana como la persona que intentó intimidarla y puntualizó en que otra persona retomó un fragmento de la entrevista que le hizo al cantante cuestionándolo sobre corridos dedicados a personas del crimen organizado, algo que, indicó, también había hecho con otros famosos como Jenni Rivera.

“En lo personal tuve el cuidado de no mencionar en específico ninguna banda y a ninguna persona, yo no me refería directamente a ninguna figura. Yo entrevisté, mientras estuvo al aire ‘Historias Engarzadas’, a decenas de personajes importantísimos del género grupera y el tema de los narcocorridos lo toqué con prácticamente todos (…) Alguien se dirigió hacia un programa en específico y determinó que me refería directamente a ese personaje, pero bueno, sí, se creó una polémica (…) Yo me hago responsable de lo que digo, no me puedo hacer responsable de lo que otros interpretan”, dijo en entrevista para “Ventaneando”.