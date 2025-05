Leticia Calderón desata polémica tras compartir video del asilo en el que vive su mamá

Leticia Calderón se mantiene cercana a sus fanáticos a través de redes sociales donde comparte detalles de su vida personal, con sus hijos y familia. Como la reciente publicación con la que intentó mostrar más de la casa de retiro en la que se encuentra su mamá, Carmen León, sin imaginar que esto desataría un intenso debate entre quienes se mostraron comprensivos y aquellos que arremetieron en su contra señalándola de "abandono".

"Así se la pasa mi mamá en la residencia donde vive. Acompañada por amigas, cuidada, divertida, acompañada y, por supuesto, siempre con su familia. Te amo, ma", fue el mensaje con el que Lety Calderón compartió una serie de fotografías y videos en los que muestra más de los instantes que pasa junto a su mamá en la casa de retiro en lo que sería un evento de convivencia familiar en el que aprovecharon para bailar.

Aunque en las imágenes se puede ver a Carmen León disfrutando en compañía de quienes serían sus amigas y su familia, los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos mostraron comprensión hacia Calderón otros arremetieron en su contra por llevar a su mamá a un asilo y no hacerse cargo de ella con los cuidados que necesita al tratarse de una adulta mayor.

“Me da tristeza que esté en una casa de reposo, no está tan mayor”, “Es respetable cada caso, pero no estoy de acuerdo”, “Tu mami refleja mucha alegría y felicidad”, “Que lindo puedas tenerla en un lugar así”, “Si ella decidió vivir allí hay que respetar y se ve ella feliz”, “La gente habla sin saber, si tienes el dinero para que tu mamá este en un lugar así, está bien” y “Por qué justificar y explicar que está ahí, sólo ella sabe lo que vivía cuidando un adulto mayor”, fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Leticia Calderón enfrenta duras críticas por la decisión de llevar a su mamá a una casa de retiro, ante esto, en abril pasado la actriz de la telenovela “Esmeralda” aclaró que fue una decisión que se tomó tras la muerte de su papá y por el temor de que algo pudiera ocurrirle a su mamá si permanece en su casa sin los cuidados necesarios. Explicó que la residencia tiene un restaurante, room service, enfermeras 24/7 y también realizan paseos; además, su familia puede visitarla cuando quiera y ella puede quedarse a dormir en las instalaciones.

“Nos daba muchísimo miedo que se fuera a caer, que se sentía mal. Estábamos angustiados y la verdad es que empezamos a buscar asilos (…) Está en una residencia que está feliz y encantada. Me dice: ‘Hija, si no puedes venir por mí, no vengas’, pero vamos por ella todos los sábados y domingos, estamos con ella porque además mis hijos la adoran y puedo no estar yo, pero a ella la tienen que ver”, dijo la actriz.