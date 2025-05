La Chupitos fue detenida en Estados Unidos, esto fue lo que pasó

La mañana de este miércoles 14 de mayo la comediante Liliana Arriaga, conocida como "La Chupitos", dio de qué hablar en la industria del espectáculo al hablar en una entrevista de la ocasión que fue detenida por las autoridades de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera "La Chupitos" se ha consagrado como una de las figuras más importantes del entretenimiento en nuestro país gracias a sus colaboraciones en distintos programas de televisión, por lo que su reciente declaración generó incertidumbre entre sus seguidores.

La mañana de este miércoles el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista con Liliana Arriaga "La Chupitos" en la que recordó la ocasión en la que fue detenida por las autoridades de Estados Unidos. La comediante explicó que en aquel momento quedó muy asustada.

En este sentido la también actriz de teatro explicó que su detención en Estados Unidos sucedió por no tener visa de trabajo. Recordó que un promotor le dijo que no había ningún problema y únicamente se presentó con su visa normal, motivo por el que fue detenida.

"La Chupitos" dijo que fue detenida en un aeropuerto de Estados Unidos. Después de las investigaciones la esposaron y la regresaron a México. La comediante dijo que por un tiempo ya no quiso volver a aquel país por miedo a que le pasara lo mismo.

"Me llegaron a regresar a mi país, fui a trabajar, no tenía visa de trabajo, tenía visa normal. En el aeropuerto me agarraron, me esposaron y me regresaron", dijo.