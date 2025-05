Gala Montes revela que fue víctima de robo tras su participación en “La Casa de los Famosos México”

Gala Montes permanece en el ojo del huracán por conflictos relacionados con su familia y su carrera profesional, esta vez fue ella quien reveló haber sido víctima de robo tras su participación en "La Casa de los Famosos México" de una persona que consideraba cercana. A esto se suman los rumores de que también estaría distanciada de su hermana, Beba, quien supuestamente estaría involucrada en lo ocurrido con el patrimonio de la actriz.

Aunque la intérprete de "Tacara" permanece enfocada en su carrera musical luego de su exitoso paso por el reality show en el que obtuvo el tercer lugar, también enfrenta momentos complicados fuera de los reflectores ya que descubrió que una persona en quien había depositado su confianza y era cercana a ella le había robado dinero aprovechándose de la fama que gozaba por su participación en "La Casa".

En entrevista para el programa “Sale el Sol”, Gala Montes habló sobre el robo del que fue víctima de robo por parte de una persona a quien consideraba cercana y puntualizó en la enseñanza que el mal momento le dejó, algo por que ha decidido tomar medidas para rodearse de quienes puedan sumar tanto a su vida personal como profesional.

View this post on Instagram

“Salí de ‘La Casa de los Famosos’ y me pasaron muchas cosas, me robaron, se me acercó gente con malas intenciones y uno es inocente. Ustedes me ven grandota, alta, pero tengo 24 años, soy pequeña y estoy aprendiendo de la vida y de pronto con esta fama, este éxito y este fenómeno que fue ‘La Casa de los Famosos’, pues sí, mucha gente se aprovechó, yo creo que a muchos famosos nos pasa, pero esa perra no me vuelve a morder, de los errores se aprende", dijo la actriz.