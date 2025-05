Eliminan de Spotify el corrido “JGL” de Luis R Conriquez y La Adictiva

La música regional mexicana vive uno de los momentos más importantes a nivel mundial, tanto sus canciones, como intérpretes suman fanáticos y seguidores de diferentes países, aunque no todo es positivo, ya que en las últimas semanas también se ha sugerido dejar de cantar corridos en espacios públicos letras que hacen apología al delito y ahora parece que también podrían desaparecer de plataformas como Spotify.

En Spotify, una de las plataformas más importantes a nivel mundial ya no está disponible el dueto de La Adictiva con el famoso cantante Luis R Conriquez, un corrido titulado “JGL”, aunque si están sus versiones por separado en sus canales oficiales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el que la plataforma Spotify o los artistas decidieron bajar uno de los corridos más importantes de su carrera musical, ya que contaba con millones de visualizaciones, aunque también se trata de un polémico proyecto.

El corrido “JGL” sigue en Spotify, pero ya no se aprecia el dueto de Luis R Conriquez y La Adictiva, aunque si está disponible en solitario con la banda y con el intérprete, mientras que en las listas que hacen los usuarios, la canción tampoco se encuentra para reproducirse.

En YouTube el tema “JGL” se estrenó el 23 de octubre del 2022 y continúa disponible y a la fecha tiene millones de visualizaciones y se convirtió entre las más populares del regional mexicano y sobre todo en referencia a los corridos bélicos y aquellos que hablan de poderosos personajes.

El corrido “JGL” hace referencia al exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera conocido como “El Chapo” Guzmán, quien estuvo al mando por muchos años y ahora está preso en Estados Unidos, por lo que en la canción se habla de que a pesar de que ya no está en México sigue al mando de sus trabajadores y de toda la organización delincuente.

Una de las polémicas respecto al corrido “JGL” es que fue interpretado por La Adictiva y por Luis R Conriquez en televisión en vivo, al igual que en festivales nacionales y en Estados Unidos, razón por la que las estrellas del regional mexicano se llevaron señalamientos del público y de las autoridades.

Aquí andamos con mis amigos de La Adictiva, vamos a aventar un corrido bélico, plebe

Claro que sí compa, Luis R Conriquez, pa' que se pongan a vaciar botes, viejones

Que se arme, mi raza

Salucita 'e la buena, mi raza, muchacho'

Así suena esto, compadre, ánimo

Y así suena La Adictiva de Mesillas

Con el compa Luis R Conriquez, viejo

Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido

La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos

Es el jefe, lo es y lo era

Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena

Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente

Nos dijeron "Aquí andamos patrullando 24/7

No se asusten si miran retenes

Y menos si cargan las gorras de JGL"

Así suena La Adictiva, viejones

Con nuestro compa Luis R Conriquez, viejo

Ya se armó, viejo

Ánimo viejo

Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente

Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe

Uno es bravo y el otro es más

Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván

Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido

Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo

De la montaña llegan los cheques

Y todos vienen firmados por JGL

Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo

Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño

Aquí manda el señor de La Tuna

A si el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna