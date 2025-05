Caso Lupita TikTok: Cronología desde su embarazo hasta la muerte de su hija Karely

El caso de Lupita TikTok da de qué hablar desde muchas aristas. Desde el presunto abuso que hay en contra de ella, la explotación de su imagen, su exposición en redes, su embarazo, la detención de su pareja y la reciente muerte de su bebé, Karely Yamileth, la ponen en el ojo público, recibiendo críticas y señalamientos, sobre todo en redes sociales.

Lupita Tiktok y su viralización en redes ponen en perspectiva la manera en que a través de las plataformas sociales se puede no sólo exhibir sino también exponer a personajes que no son del todo conscientes que lo están siendo y del impacto que tendrá el contenido que protagonizan y que se viraliza.

Lupita incluso narró en un podcast que ella no decidió convertirse en un personaje de redes sociales, sino que sus compañeros de trabajo la grabaron sin su consentimiento, subiendo ese video a plataformas y así, conseguir la viralización. El caso de Lupita TikTok te lo contamos desde sus inicios y hasta la lamentable muerte de su bebé, Karely.

Crédito: Facebook Lupita TikTok

¿Cómo fue que Lupita se convirtió en Lupita TikTok?

Fue en octubre del 2022 cuando Lupita contó en un podcast cómo fue que dio el salto a las redes sociales. La joven indicó que ella trabajaba en un depósito de cerveza, cuando sus compañeros de trabajo la grabaron y la "bautizaron" como Lupita TikTok. Ella recordó que bailó una coreografía que estaba en tendencia en redes y que al compartirse en esta red social "tuvo muchas vistas".

Al viralizarse, Lupita narró que la gente la reconocía en la calle o cuando la veían trabajar en el depósito, pidiéndole una foto o un autógrafo. Su frase "soporten, panzoncitas", dice que nació a raíz de las críticas que recibía en redes sociales. "Me critican mucho, me dicen que les dan celos. Por eso les digo panzoncitas", describió en el podcast del creador de contenido Alejandro Villanueva Madness.

Fue entonces que Lupita —hasta ahora no se sabe si asesorada o no— comenzó a cobrar por las fotografías. "Cobro las fotos, cobro todo. Cobro 10 pesos, 20 pesos, lo que me quieran dar", le confesó al podcaster en ese entonces. En el fondo de ese podcast, se escucha a una persona explicándole a Alejandro las respuestas que no entendía de Lupita. Presuntamente es su manager, James Flores.

El embarazo de Lupita TikTok

A través de distintos videos, Lupita TikTok comenzó a ser invitada en diversos espacios de Monterrey, Nuevo León, incluido el espacio que Adrián Marcelo tenía en Multimedios llamado "Adrián Marcelo Presenta" o algunos videos acompañando a Karely Ruiz, influencer por la que Lupita bautizó así a su bebé.

Lupita comenzó a ser llamada por diversas marcas locales convirtiéndose entonces en un fenómeno viral. En septiembre del 2024, Lupita fue grabada en un mercado de los llamados "sobre ruedas", en donde se le veía el vientre abultado. En una entrevista le preguntaron si estaba embarazada y confesó que tenía un mes de gestación, En octubre de ese mismo año, grabó algunos videos con Karely Ruiz, quien también se encontraba embarazada.

Un mes después, tanto Lupita TikTok como Ricardo "N", su novio, fueron captados en un video en un lugar que parece un centro nocturno, en donde él se encuentra consumiendo alcohol. Para enero de este año, en TikTok se viralizó la revelación de género del bebé que esperaba Lupita, quien además desapareció por un tiempo de redes sociales, siendo Ricardo quien explicaba la ausencia de la joven por "carga de trabajo" y por el pronto nacimiento de la bebé.

Crédito: Facebook Lupita TikTok

El nacimiento de Karely y la presencia constante de Ricardo "N"

Desde ese momento, Ricardo aparecía más en la cuenta de TikTok de Lupita e incluso creó su propia página, en donde aparecía en muchos videos con la joven embarazada. Bailes, fiestas, eran una constante en los videos de ambos. Fue el 16 de abril cuando se anunció el nacimiento de la bebé de Lupita TikTok, Karely Yamileth, en homenaje a Karely Ruiz.

Luego de presentarla en redes sociales el 22 de abril, seis días más tarde, Mariana Rodríguez, titular de AMAR en Nuevo León, esposa del gobernador Samuel García, dio un anuncio que llamó la atención y que puso en perspectiva todo lo que estaba pasando alrededor de Lupita TikTok: la bebé de la joven fue ingresada de emergencia al Hospital Regional Materno Infantil, con signos de descuido.

Las autoridades intervinieron para evaluar el entorno de la bebé y determinar si debía quedar bajo resguardo del DIF Capullos, el cual ha sido impulsado por Mariana Rodríguez. Para el mes de mayo, Ricardo declaró a medios de comunicación que la bebé de Lupita TikTok se encontraba con el cerebro inflamado y que era alimentada ayudada de una sonda. Ante la presunta noticia de la muerte de la bebé, fue la propia Lupita TikTok —según refieren— quien desmintió la noticia y quien dijo querer mucho a la bebé, que ella la alimentaba y la cuidaba para que estuviera bien.

Crédito: Facebook Lupita TikTok

La detención de Ricardo "N" y la muerte de la bebé de Lupita TikTok

El pasado domingo 11 de mayo, Ricardo "N" fue detenido por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, tras cumplimentar una orden de aprehensión a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, por la posible comisión del delito en contra de Lupita TikTok, quien padece vulnerabilidad cognitiva.

Días después, se dio a conocer que la bebé de Lupita TikTok había fallecido tras permanecer 17 días internada en el hospital por complicaciones en su salud, confirmado por la FGJ de Nuevo León.

La situación pone en perspectiva lo que sucede a través de las redes sociales con personas que presentan las mismas condiciones que Lupita TikTok, quienes se ven abusados por terceros en distintas aristas, desde lo personal, como sucedió con Ricardo "N" o en lo laboral, como ocurrió con su exmanager James Flores, quien presuntamente se dio a la fuga tras la detención de la pareja de Lupita.