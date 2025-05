Además de Alexander Acha, ellos son los hijos y más de nueve nietos de Emmanuel y Mercedes Alemán

El conmovedor momento que protagonizó Alexander Acha en “Juego de Voces” en el que dedicó una canción a su mamá, Mercedes Alemán, por el Día de las Madres despertó el interés de los fans al hablar sobre la enfermedad que ha mermado su salud en los últimos años. Y es que tanto el cantante como su famoso padre, Emmanuel, destacaron la gran unión y amor que existe en su familia transmitido por sus padres que han estado juntos por más de 40 años.

El intérprete de "Te amo" reconoció a su padre, Emmanuel, por la entrega y cariño con el que ha cuidado a Mercedes Alemán luego de que fuera diagnosticada con una enfermedad crónico-degenerativa que, indicó, ha afectado cada vez más su movilidad y el habla. “Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado o acariciarnos", dijo Alexander Acha.

Giovanna es la hija mayor de Emmanuel y Mercedes Alemán. Foto: IG @giovanna_acha

Alexander, Giovanna y Martinique, los hijos de Emmanuel y Mercedes Alemán

Mercedes Alemán y Emmanuel se conocieron en los 70 cuando el automóvil de la activista se descompuso, pues en aquel momento el cantante aún no era una conocida figura en la industria y se dedicaba a la reparación. Durante años la familia de ella se opuso al noviazgo y ante esto enfrentaron obstáculos como pareja, hasta 1981 cuando decidieren llegar al altar en una ceremonia secreta celebrada en Puerto Vallarta.

Giovanna Acha, la hija mayor del cantante

Giovanna Acha es la hija mayor de Emmanuel. Al igual que su famoso padre, ha dado muestra de su talento ante los reflectores como conductora, actriz y filántropa. En 2012 conoció a Jordan Lidsey, con quien se casó después y ahora tienen seis hijos: Francesca, Gianna y María Lucía, además de Alessandra y Emmanuel que son mellizos.

Alexander Acha está casado con María Rojo de la Vega y tienen tres hijos. Foto: IG@alexanderacha

Alexander Acha es el segundo hijo del cantante y quien ha seguido sus pasos mostrando su pasión en la música desde temprana edad. Estudió en el Instituto Artene y luego de ello continuó en el Centro de Investigación de Estudios Musicales (CIEM) para estudiar piano y composición. Wn 2013 se casó con María Rojo de la Vega, con quien tiene tres hijos: Mikel, Kiara y André.

Martinique Acha es la menor y aunque se mantiene alejada del ojo público, se sabe que es maestra en filosofía y conferencista. Recientemente lanzó su libro “Género y Libertad: una aproximación a la condición sexuada” y ha enfocado sus estudios en antropología filosófica, sobre todo en temas de género y sexualidad. En 2017 se casó con Carlos Garrido en un viñedo de San Miguel de Allende y tienen tres hijos.