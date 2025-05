Tras confirmarse muerte de la bebé de Lupita TikTok, revelan fecha de audiencia contra Ricardo “N”

El pasado 10 de mayo trascendió que Ricardo “N”, pareja actual de Lupita Tiktok, con quien procreó a la pequeña Karely Yamileth, fue detenido por autoridades de Nuevo León por el delito equiparable a la violación contra una persona con vulnerabilidad cognitiva o discapacidad intelectual.

A tan solo un par de días de esta situación, este martes 13 de mayo, trascendió que la pequeña Karely habría fallecido, sin embargo, esta información aún no está confirmada por Lupita TikTok o familiares de la influencer. Por otra parte se ha dado a conocer la fecha en la que Ricardo “N” tendrá su audiencia.

Luego que se confirmó que Ricardo “N”, pareja de Lupita TikTok había sido detenido el pasado sábado 10 de mayo, se reveló que los delitos por los que el hombre se encuentra en manos de la autoridad es debido al delito equiparable a la violación contra una persona con vulnerabilidad cognitiva o discapacidad intelectual.

De acuerdo con el programa Gente Regia de Televisa Monterrey, será el próximo 15 de mayo que se lleve a cabo la audiencia de Ricardo “N”, quien es señalado del delito anteriormente mencionado el cual está relacionado con su romance con Lupita TikTok.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, la influencer recibió tres citatorios de las autoridades para que fuera a declarar respecto a su relación con Medellín, además revelaron que a la joven le habrían practicado una serie de pruebas y exámenes en los que se determinaron que no está bien cognitivamente.

“Lo que entiendo es que le hicieron unos exámenes a ella y cognitivamente y ella no salió bien, eso es lo que se dice, entonces, si cognitivamente ella no está bien, pues, obviamente no está apta para tener una relación de pareja de adultos…”, dijeron en Gente Regia