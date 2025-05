Susana Zabaleta pide detener los ataques contra Mariana Seoane tras criticar su noviazgo con Ricardo Pérez

Mariana Seoane se vio envuelta en una fuerte polémica tras lanzar un comentario sobre el noviazgo de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en el que se refirió a la diferencia de edad entre ellos y que la cantante supuestamente lo "mantenía". Al respecto, la también actriz pidió detener los ataques en contra de Seoane dejando ver que ella pudo haber vivido algo similar quena llevó a realizar sus declaraciones.

Aunque Susana Zabaleta y Ricardo Pérez forman una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo, esto no ha evitado que sean blanco de críticas por la diferencia de edad que existe entre ellos ya que la actriz es 30 años mayor que el comediante. Tal y como ocurrió con Mariana Seoane, quien arremetió contra la pareja afirmando que la cantante "mantiene" al influencer, algo ante lo que ella salió en su defensa asegurando que el integrante de "La Cotorrisa" tiene más ingresos que ella.

"Muy desafortunada, ya déjenla de molestar porque sí es muy fuerte. Yo tampoco sabía quién era Ricardo hasta que me tocó la puerta, no sabía que tenía millones y millones de seguidores y que ganaba más que yo, pero ella tampoco lo sabía. Dicen que 'lo que te choca, te checa', pues si ella mantiene... a nosotros qué, cada quien lo suyo. Quien sea, mantiene al otro, ¡qué padre! ¿por qué lo haces? porque me alcanza, pues que rico, ¿no?", dijo la actriz en entrevista con "Ventaneando".