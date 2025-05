Manuel Masalva despierta del coma sin poder mover brazos ni piernas, ¿cuál es su estado de salud HOY 13 de mayo?

El actor mexicano Manuel Masalva, reconocido por sus papeles en series como "Narcos: México" y "Tengo que morir todas las noches", enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida tras contraer una infección bacteriana grave durante un viaje al sudeste asiático. Actualmente, se encuentra hospitalizado en Dubái, donde se dio a conocer que despertó de un coma inducido, pero su estado de salud sigue siendo delicado.

A principios de 2025, Masalva emprendió un viaje por Filipinas y poco después comenzó a presentar síntomas severos que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia en Dubái. Los médicos diagnosticaron que había contraído Burkholderia pseudomallei, una bacteria poco común que causa la enfermedad conocida como melioidosis.

De acuerdo con lo compartido por personas cercanas al actor, su condición fue tan grave que los médicos decidieron inducirle un coma para estabilizarlo y tras varias semanas, el actor despertó del coma comenzando a mostrar signos de mejoría. Sin embargo, enfrenta dificultades motrices significativas ya que no puede mover ni los brazos ni las piernas, aunque neurológicamente se encuentra bien.

La periodista mexicana Martha Figueroa, quien está en contacto con la familia de Masalva, ofreció más detalles sobre su estado de salud a través de su canal de YouTube. Según Figueroa, aunque Masalva despertó hace aproximadamente dos semanas, sigue enfrentando serias dificultades motrices, pues dio a conocer que el actor aún no puede mover sus brazos ni sus piernas, lo que dificulta aún más su proceso de rehabilitación.

Me pasó información su tía, me dice que despertó hace dos semanas, que afortunadamente neurológicamente está bien, no perdió el habla, ni la vista, parece que tiene todas las conexiones cerebrales bien, pero que lo que está pasando ahorita es que no puede mover ni los brazos ni las piernas, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que están ahí los doctores viendo qué hacer, dijo Martha Figueroa.