Los Alegres del Barranco se comparan con The Beatles y la censura que vivieron en 1966

Los Alegres del Barranco se convirtieron en una tendencia de las redes sociales después de que se realizara su primera audiencia por las acusaciones que pesan en su contra de supuestamente hacer apología del delito; sin embargo, no tiene que ver con esta polémica, sino por las declaraciones que dio su vocero, Luis Alvarado.

Frente a la prensa aseguró que llevaba una playera de The Beatles porque se puede equiparar el caso de censura que sufrió el cuarteto de Liverpool con lo que ahora están viviendo sus representados. "Hoy traigo una camisa muy interesante (...) porque en 1966 cuatro músicos, también por una entrevista, fueron imputados, cancelados, perseguidos e investigados”, dijo.

¿Por qué se intentó censurar a The Beatles?

Recordemos que en el año 1966, la banda de Ringo, George, Lennon y Paul se vio envuelta en una polémica que se desató a raíz de una entrevista concedida por John Lennon a la periodista Maureen Cleave del London Evening Standard, publicada originalmente en marzo de ese año.

En dicha entrevista, Lennon realizó una declaración en la que reflexionaba sobre la popularidad de la banda en comparación con la de Jesucristo, afirmando que "ahora somos más populares que Jesús". Aunque inicialmente sus comentarios no generaron gran revuelo en el Reino Unido, la controversia escaló meses después cuando la revista estadounidense para adolescentes Datebook reimprimió la cita fuera de contexto.

Esto provocó una reacción airada por parte de grupos religiosos y conservadores en Estados Unidos, quienes consideraron las palabras de Lennon como blasfemas. Como resultado, varias estaciones de radio prohibieron la reproducción de la música de The Beatles, se organizaron quemas públicas de sus discos y la banda enfrentó amenazas durante su gira por el país. Lennon se vio obligado a ofrecer disculpas públicas.

Los Alegres del Barranco enfrentarán a las autoridades

Tras la primera audiencia en el juzgado donde se les acusa de apología del delito en sus canciones, Luis Alvarado, vocero de la reconocida banda Los Alegres del Barranco, ofreció declaraciones a los medios presentes. Con un semblante firme, Alvarado enfatizó el derecho fundamental de todo artista, ya sea escritor o músico, a narrar sus propias historias, sin importar las fronteras geográficas.

El vocero de la agrupación fue claro al señalar que si estas narrativas generan incomodidad en ciertos sectores, esto no debería traducirse en una restricción a la libertad de expresión. "No importa si estás en Estados Unidos o en México, todos los que cuentan historias con un lápiz o un acordeón, tienen derecho a contar sus historias. Si esas historias incomodan a alguien, no tienen que quitarle el derecho a la libertad de expresión", declaró Alvarado con convicción.

La banda seguirá tocando en México. Crédito: LosAlegresDelBarrancoOfficial

En un mensaje dirigido a sus seguidores y a la opinión pública, Alvarado transmitió la fortaleza y la unidad del grupo ante este proceso legal. Si bien se reservó los detalles específicos de lo acontecido en la audiencia, aseguró que Los Alegres del Barranco se mantendrán firmes en la defensa de sus derechos. "Lo que vamos a decir hoy es importante, no podemos dar detalles, solamente queremos darles a conocer que el grupo se para fuerte, va a estar unido y les damos las gracias a todos los que nos han apoyando", expresó.

Finalmente, Luis Alvarado reafirmó el compromiso de la banda con su música, también con su público. A pesar de reconocer que el proceso legal será extenso, manifestó la intención del grupo de seguir trabajando, siempre y cuando cumplan con los requerimientos legales. "El grupo va a continuar tocando, es un proceso largo, pero mientras cumplamos con sus requisitos, tenemos derecho de ejercer la oportunidad de trabajar", concluyó el vocero.