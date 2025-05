La extrema dieta de NingNing de AESPA para ser delgada que preocupa a sus fans y NO SE RECOMIENDA seguir | VIDEO

La estrella de K-Pop NingNing, quien es conocida por ser una de las voces principales del grupo AESPA, ha preocupado a sus fans tras revelar la extrema dieta que sigue para mantener una figura esbelta, pues el estilo de alimentación que sigue es sumamente peligroso.

Aunque la cantante de origen chino se mostró despreocupada al detallar todo lo que come en un día, sus seguidores no dudaron en comentarle que debe alimentarse mejor, ya que al ser una cantante K-Pop debe tener mucho trabajo, por lo que necesita suficiente energía.

Sin embargo, NingNing no es la primera artista de la industria K-Pop que revela lo poco que come para mantenerse delgada, ya que en Corea del Sur es muy común que los cantantes o actores sigan este tipo de regímenes para mostrar una imagen delicada y pequeña.

NingNing de AESPA fue elogiada por su pérdida de peso a pesar e los peligros que esto implica. (Créditos: Facebook / AESPA)

NingNing revela cómo se mantiene delgada

A través de un programa FridgeTerview junto a Sana, NingNing habló sobre cómo mantiene una figura tan delgada y aseguró que no sigue un régimen alimenticio, pero confesó que solamente come una comida al día, lo que preocupó a sus seguidores, ya que no es recomendable hacer esto.

“Realmente no tengo un plan de dieta, pero no me da hambre fácilmente, así que como solamente una vez al día. Y después de terminar mis actividades, me da pereza pedir comida, así que solo termino comiendo una comida. No es como que coma mucho en esa comida, simplemente como algo normal y luego pico algo por ahí”, reveló NingNing.

Sin embargo, la revelación de NingNing generó la preocupación de sus fans, ya que este tipo de practica es conocida como "OMAD" (Una comida al día, en español), una forma extrema de ayuno intermitente que no es recomendable para todas las personas, sobre todo sin supervisión de un especialista.

NingNing reveló que se mantiene delgada debido a que come poco. (Créditos: Facebook / AESPA)

¿Por qué es peligrosa la dieta de NingNing?

Aunque NingNing de AESPA piensa que esto no implica algún riesgo, lo cierto es que no es adecuado para todas las personas ni en todas las circunstancias, ya que es difícil cubrir todas las necesidades de proteínas, vitaminas, y minerales en una sola comida al día, especialmente en personas muy activas, ya que puede haber fatiga, mareos o dificultades cognitivas.