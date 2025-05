Juan Carlos Casasola habla del responsable de la muerte de Edgar Ponce: “viene un castigo"

El pasado 5 de mayo, se cumplieron 20 años de la trágica muerte del actor y bailarín Edgar Ponce, quien formaba parte del show “Solo para mujeres”, y que falleció luego de que un hombre embistió a él y al resto de sus compañeros mientras conducían unas motocicletas en una de las avenidas principales de la CDMX.

Tan solo unos días después de su aniversario luctuoso, se estrenó la docuserie “Solo Para Mujeres”, en donde sus protagonistas hablaron sobre todo lo que vivieron cuando participaron en este importante proyecto. Además dedicaron todo un capítulo a Edgar Ponce, y dieron detalles de su muerte, la cual quedó impune, pues el responsable sólo pagó una fianza y salió en libertad.

A tan solo unos días del estreno de la docuserie, de Solo Para Mujeres, en entrevista para varios medios de comunicación, Juan Carlos Casasola habló sobre el responsable de la muerte de su amigo y compañero Edgar Ponce, quien falleció tras ser embestido por un hombre cuyo nombre es Luis Pascasio Muguerza.

“Desgraciadamente no hubo un castigo para la persona que hizo eso, si tu vas o no con casco, todas esas cosas, lo más que puede pasar es que recibas una multa administrativa no la muerte de un compañero y otros tantos más heridos…” comenzó a decir Juan Carlos Casasola

Cabe señalar que el responsable de la muerte del actor y bailarín Edgar Ponce solo pagó una fianza y quedó absuelto de toda la responsabilidad por el fallecimiento del actor y lesiones a otros famosos que también iban en el convoy de motos, ante esto, Juan Carlos Casasola está seguro que a 20 años de este lamentable accidente, la justicia llegará para Pascasio Muguerza aunque no de la forma legal, sino social.

“...Yo creo que la persona que lo hizo, Luis Pascasio Muguerza, con 8 mil pesos se fue a su casa como si no hubiera pasado nada, yo quiero saber hoy, después de este fin de semana que se estrenó la serie, que ese tipo sus hijos no lo volteen a ver o sus amigos, esposa, gente que no sabía lo que había pasado y que hoy llegue a la oficina y lo veas y digan: ‘este tipo fue el que mató al de solo para mujeres’, yo creo lo que le sigue para él no va a ser tan padre como él se imaginaba de que no paso nada, no”, dijo Juan Carlos Casasola