Falso George Clooney enamora a mujer argentina para estafarla, fue creado con Inteligencia Artificial

En la era digital, la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado innumerables aspectos de nuestra vida cotidiana, desde asistentes virtuales para hacer tu día más sencillo, hasta recomendaciones personalizadas en la palma de tu mano. Sin embargo, esta misma tecnología está siendo utilizada por ciberdelincuentes para perpetrar estafas cada vez más sofisticadas, engañando a miles de personas en todo el mundo.

Hace tan sólo algunos meses se dio a conocer el caso de una mujer francesa que perdió miles de dólares después de ser convencida de que el mismísimo Brad Pitt se encontraba hospitalizado y necesitaba el dinero de emergencia, pues con imágenes generadas con IA la convenció de que se trataba de algo real. Aunque en ese momento se dieron a conocer algunas medidas de seguridad para evitar estafas de este tipo, lamentablemente se siguen documentando casos así.

Uno de los más recientes fue protagonizado por una mujer argentina, quien perdió 15 mil dólares luego de pensar que tenía un romance con el actor George Clooney. La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató su experiencia en un canal de televisión argentino, donde detalló cómo fue atraída por una supuesta cuenta verificada de Facebook que parecía pertenecer a Clooney.

Según explicó, había comenzado a interactuar con la página de la estrella de cine, que lucía genuina debido a la verificación de la famosa "palomita azul". Inicialmente, la mujer, atraída por los comentarios y videos divertidos sobre Clooney, comenzó a recibir mensajes directos, lo que la llevó a un engaño que, en su mente, parecía legítimo pero en realidad se trataba de algo fabricado con IA.

El fraude comenzó cuando la víctima comentó en una publicación relacionada con un evento de Clooney en Venecia y poco después recibió un mensaje directo desde una página que ella creyó oficial, asegurándole que estaba en contacto con el propio actor.

A partir de ahí, el supuesto George Clooney comenzó a interactuar con ella de forma más personal a través de una aplicación de mensajería instantánea privada, similar a Telegram. El estafador la invitó a unirse a un exclusivo "Club de Fans de George Clooney", prometiéndole acceso directo y privado con el actor, pero a cambio de esta membresía le exigió un pago de 300 dólares, argumentando que era el costo para poder interactuar directamente con el famoso actor y tener acceso a contenido exclusivo.

Pero esto sólo fue el inicio de una millonaria estafa ya que a medida que avanzaba la relación virtual, la mujer fue presionada a seguir pagando grandes sumas de dinero bajo el argumento de una supuesta activación para la membresía antes mencionada y otros beneficios que resultaban más costosos.

Y aunque muchas personas pueden argumentar que toda esta situación parece evidentemente falsa, uno de los aspectos que engañó a la víctima aún más fue el uso de Inteligencia Artificial para crear videos realistas que mostraban al supuesto George Clooney hablando directamente a la cámara. Según expertos en ciberseguridad, el uso de tecnologías de clonación de voz y deepfake para suplantar identidades de figuras públicas está aumentando considerablemente.

En estos videos, la voz y la imagen del actor fueron reproducidas de manera tan precisa que resultaba difícil distinguir entre lo real y lo falso, por lo que fueron utilizados para que la víctima se sintiera aún más conectada con el actor. Incluso en uno de los metrajes, el falso Clooney le agradecía por su apoyo, prometiéndole que la ayudaría a cambiar su vida; en otro mensaje, hizo referencia a problemas personales, mencionando un supuesto divorcio y necesidad de fondos para su abogado, lo que aumentó la presión sobre la víctima para que enviara más dinero.

Una estafa hecha con Inteligencia Artificial que duró semanas

A lo largo de varias semanas, la mujer continuó transfiriendo dinero, convencida de que estaba ayudando a un hombre famoso en apuros. Los delincuentes pidieron más fondos bajo diversos pretextos, incluyendo la necesidad de ayudar a Clooney a pagar los costos legales de su divorcio y realizar donaciones a una fundación benéfica que, de hecho sí existe, pero que los estafadores utilizaron para darle una apariencia de legitimidad a la operación.

Si bien, la mujer tuvo algunas dudas, al ver que la fundación realmente existía se sintió aún más presionada a ayudar, transferiendo aún más dinero. No obstante, la estafa no paró ahí ya que siempre había un nuevo pretexto para solicitar más dinero; los delincuentes alegaron que la tarjeta VIP que había adquirido no servía y la mujer terminó comprando más tarjetas a través de la plataforma Mercado Libre. El caso de esta mujer argentina es un recordatorio de los riesgos que corren las personas al interactuar en línea, especialmente cuando involucra figuras públicas o solicitudes de dinero.

Después de meses de haber caído en el engaño, la mujer finalmente comenzó a dudar de la autenticidad de los mensajes y alarmada por la cantidad de dinero que había perdido, así como por la presión constante de los estafadores, decidió denunciar el hecho al FBI. Aunque la investigación está en curso, hasta ahora no han logrado recuperar el dinero perdido.