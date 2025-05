El 13 de julio del 2024 se dio a conocer la muerte de Laura Rivas, una de las figuras más importantes en el mundo paranormal, pues con sus dones como médium ayudó a miles de almas que habían quedado atadas al plano terrenal. Pero su don para lo místico no era cosa suya solamente, pues sus hermanos, Marce y Luis, también cuentan con una sensibilidad distinta en cuanto a fenómenos espirituales se refiere.

De esta forma, tanto Marce como Luis Rivas han continuado con su misión de ayudar a almas en pena y esta vez, durante una exploración urbana en compañía del investigador Alberto del Arco, su fe y enseñanzas fueron puestas a prueba debido a que un demonio terminó por atacar al equipo y estuvo a punto de engañar a la mismísima Marce, quien estaba dispuesta a ser poseída bajo la idea de que era su hermana, Laura Rivas, quien estaba intentando contactarla.

Todo comenzó en las inmediaciones de "El Cedazo", un sitio ubicado en Aguascalientes en donde se dice que existen túneles subterráneos usados por Juan Chávez, un antiguo ladrón al estilo de Robin Hood, quien le quitaba el dinero a las personas más ricas para donarlo a quienes se encontraban en situaciones vulnerables. Para lograrlo, el hombre usaba los estrechos espacios debajo del lugar para transportar la riqueza e incluso se dice que hay tesoros enterrados ahí.

Y por si esta leyenda urbana no fuera suficiente, Luis Rivas afirmó que en ese sitio existen varios factores que podrían contribuir a los fenómenos paranormales, pues cerca de ahí parece pasar un riachuelo en donde las ánimas podrían estar penando; también se escucha un tren que podría atraer energías tanto buenas como malas; así mismo, el hecho de que se hable de tesoros enterrados puede hacer que los demonios de la avaricia se roben las almas de los incautos que sólo buscan riqueza, afirmó Marce Rivas.

El video fue compartido en el canal de YouTube de Alberto del Arco, quien se ha consolidado como uno de los grandes investigadores paranormales de nuestro tiempo. Al inicio, los hermanos Rivas (o mejor conocidos como "Brujos en Armonía" en redes sociales), afirmaron que Marce no se encontraba en buen estado físico debido a un "mal paso", por lo que debía cuidar su energía más que nunca y advirtió que, en esa ocasión, no podría hacer ninguna canalización energética pero todo cambió cuando fue engañada por el demonio Valak.

Mientras el equipo se dirigía al lugar donde comenzarían la exploración, los ruidos y las sombras no se hicieron esperar e incluso los expertos comenzaron a ser rodeados por almas que vieron en ellos una oportunidad para trascender. Entre lamentos y piel erizada, el equipo llegó a una especie de torre en donde ellos descenderían a los túneles mientras Marce los cuidaba desde arriba, pero antes de comenzar formalmente con el recorrido, la médium pareció salir de su cuerpo para darle paso a otra entidad.

Las impresionantes escaleras descendían hasta las profundidades de un lugar desconocido y mientras eran admiradas por Marce, la experta cambió de postura y comenzó a repetir "sácalos de aquí, es una trampa"; ante ello, Luis Rivas explicó que Marce esta "entrando en posesión", lo que resultaba muy peligroso debido a su estado de salud.

Aunque la experta afirmaba estar bien, una sonrisa macabra aceleró el pulso de los presentes y Luis comenzó rápidamente con un ritual para evitar que su hermana entrar en posesión. Lo más impresionante sucedió a continuación, cuando Marce rogó a Luis para que la dejara canalizar con una energía, que según ella se trabata de su hermana Laura Rivas; ante ello, Luis comenzó con el exorcismo: "¡Salte de este cuerpo que no te pertenece", dijo mientras Marcela se negaba a obedecer: "¡Quiero hacerlo!", gritó. "¡Es Laura!, dijo en un susurro. A medida que avanza la noche, los fenómenos paranormales se intensifican.

Fotografía: YouTube/Alberto del Arco.

¡No es Laura! ¡No es Laura! ¡Te está engañando, pend***! No es Laura, Marcela [...] Laura ni siquiera está preparada para eso, Laura no ha llegado a donde tiene que llegar, no la jales. Déjala en paz [...] Por eso te estoy diciendo que es una trampa, no es Laura; Laura no puede bajar ahorita, reconoce que no es ella. Se profesional, dijo con tono serio Luis Rivas.