Emiliano Aguilar se pelea a golpes con ex de Jenni Rivera: "yo me voy a defender, no me importa quién seas”

Este martes 13 de mayo, el nombre de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar se ha convertido en tendencia en redes sociales, luego de que se viralizó un video en el que se ve como el rapero se agarra a golpes con otro hombre en Los Ángeles, California.

Tras viralizarse dicho material, trascendió que el hombre con quien se agarró a golpes Emiliano Aguilar se trata de Fernando, quien fuera el gran amor de Jenni Rivera, sin embargo, el hijo de Pepe Aguilar salió a dar la cara por lo sucedido y explicó qué fue lo que pasó afuera de una estación de radio.

De acuerdo con el propio Emiliano, él iba saliendo de una entrevista del programa de “Don Cheto” a quien señala de no haber ido a dicha plática y también asegura que fue él y su equipo quien subió el video de la pelea a redes sociales.

Emiliano señala que él ya iba de salida junto con su equipo de trabajo, cuando de la nada se acercó un hombre a hacerle un reclamo y a intentar golpearlo, por lo que Aguilar sin pensarlo se defendió de dicho ataque, pues el hombre ya lo habría provocado anteriormente.

Al saber que el hombre con quien se agarró a golpes se trata de un exnovio de Jenni Rivera, el rapero, aseguró que él no tenía idea de quién era el hombre que lo provocó, simplemente él se defendió de los ataques en su contra.

“No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas”, contó Emiliano