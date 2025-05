La estrella del pop británica Dua Lipa deslumbró a sus seguidores madrileños con dos noches inolvidables en el Movistar Arena, como parte de su ambiciosa gira mundial "Radical Optimism Tour". Más allá de presentar su nuevo repertorio, la artista sorprendió al público al interpretar emotivas versiones de canciones en español, rindiendo homenaje a la cultura local y demostrando su versatilidad a la hora de interpretar.

El "Radical Optimism Tour" marca la tercera gira mundial de Dua Lipa, diseñada para promover su aclamado álbum "Radical Optimism", lanzado el 3 de mayo de 2024. Este trabajo discográfico, influenciado por el britpop de los años 90 y la neopsicodelia, ha sido bien recibido por la crítica, alcanzando el número uno en las listas de varios países europeos.

Desde el inicio de la gira en Berlín en junio de 2024, la cantante incorporó una práctica especial, pues en cada concierto se da a la tarea de interpretar una canción icónica del país anfitrión; gracias a ello, las y los fans de Dua Lipa han podido escuchar su versión de temas como de "Royals" de Lorde en Auckland; "Highway to Hell" de AC/DC en Melbourne; "The Less I Know the Better" de Tame Impala en Sídney; y más recientemente "Héroe" de Enrique Iglesis en su primera noche en España.

No obstante, la segunda noche en Madrid, la intéprete de "Houdini", sorpendió con un español perfecto al ritmo de "Me gustas tú" de Manu Chao. Su pronunciación cuidadosa y la emoción transmitida en esta interpretación resonaron profundamente con el público, creando un momento de conexión genuina que quedó grabado en video.

Así suena "Me gustas tú" de Manu Chao con la voz de Dua Lipa

Momentos antes de este emblemático momento que ya se volvió viral en redes sociales, la cantante compartió con el público una anécdota personal al recordar su juventud en Pristina, Kosovo, donde las visitas de artistas internacionales eran escasas. Sin embargo, Manu Chao fue uno de los pocos que se presentó allí y desde entonces su música ha tenido un lugar especial en el corazón de Dua Lipa.

El hecho de que Dua Lipa haya elegido esta canción para una de las noches más importantes de su tour no es casual ya que la cantante, conocida por sus colaboraciones con artistas internacionales y por su compromiso con la diversidad cultural, no solo se limita a cantar en inglés, sino que se aventura a explorar diferentes lenguajes musicales. Esto refleja su enfoque inclusivo y su deseo de conectar con sus seguidores de todo el mundo, independientemente de su idioma o ubicación geográfica.

Cuando Dua Lipa presentó "Me gustas tú", la respuesta del público fue inmediata, con una ovación ensordecedora, las y los fans se unieron a la cantante en la interpretación de la canción, creando una atmósfera de emoción colectiva. La experiencia de ver a una de las artistas más influyentes de la música pop actual interpretando un tema en español y con una interpretación tan cargada de emoción personal, hizo que la noche fuera aún más especial; algunos de los comentarios en el video compartido en redes sociales son:

"Yo no sabía que tanto necesitaba escuchar a Dua Lipa cantar en español, hasta ayer con Héroe y hoy con Me Gustas Tu. Latinoamérica sería una locura con las canciones que escogerá y algo me dice que no vamos a adivinar cuál será en México"

"El baile y el salón para México"

La canción "Me Gustas Tú" de Manu Chao es mucho más que un éxito de radio.

"Me gustas tú": un himno mundial

Este tema, que se lanzó en 2001 como parte de su álbum "Clandestino", es considerado uno de los himnos de la música global de comienzos del siglo XXI. Desde su lanzamiento, ha sido un referente en la música de protesta y de la cultura pop alternativa, pues la canción, que se caracteriza por su pegajosa melodía y su letra romántica y sencilla, es un símbolo de la globalización en la música.

A lo largo de los años, ha tocado a millones de personas de diferentes culturas y nacionalidades, convirtiéndola en una de las piezas más representativas de Manu Chao, quien logró hacer de su estilo una marca registrada dentro del universo musical latino y global. La canción tiene una vibra única, que fusiona sonidos latinos, reggae y música mundial, lo que la hace fácilmente reconocible y querida por diferentes generaciones de oyentes alrededor del mundo.