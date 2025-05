Christian Nodal se niega a hacer un gira con Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, estas son sus razones

Aunque se ha dicho feliz y enamorado de su esposa Ángela Aguilar, además de que se ha visto muy cómodo con su familia política, Christian Nodal asegura que no está entre sus planes realizar una gira artística con eventos en diversas ciudades o sumarse a “Jaripeo sin fronteras”, el espectáculo de la familia Aguilar.

Christian Nodal en una entrevista que tuvo con el programa de espectáculos “Ventaneando” respondió si le gustaría o no cantar al lado de su esposa Ángela Aguilar, su suegro Pepe Aguilar y su cuñado Leonardo Aguilar, a lo que el sonorense respondió que no.

El famoso mencionó que ha bromeado con los Aguilar sobre la posibilidad de integrarse a “Jaripeo sin fronteras”, pero todo es parte de un chiste entre ellos, ya que no está entre sus planes sumarse al espectáculo musical y ecuestre de la famosa dinastía, puesto que disfruta de sus tours en solitario.

El cantante asegura que no quiere hacer una gira con su esposa y tampoco con su suegro. Foto IG/nodal

¿Por qué Nodal no quiere cantar en “Jaripeo Sin Fronteras”?

El cantante sonorense reiteró que tiene una gran comunicación y que se lleva excelente con su suegro y familia de su esposa Ángela Aguilar, pero dio a conocer las posibilidades por las que no quiere sumarse a las fechas de “Jaripeo sin fronteras”, además de que no existen planes para eso.

“Hemos hecho bromas que le digo: ‘oye, voy a montar y voy a hacer el Jaripeo con Fronteras ahora yo para traer a Ángela y a toda la familia’, pero no, no hay planes ni nada de eso”, es lo que expuso primero el popular artista.

Nodal prefiere estar solo que con “Los Aguilar”

Pero eso no fue todo, ya que Nodal agregó otros motivos por los que no le gustaría hacer una gira con la familia Aguilar y es que desea no llevar su relación familiar a lo laboral y agregó que es mucho más cómodo subir solo al escenario, sin tantas opiniones de su trabajo y expectativas que cumplir.

“Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo, cuando tú eres el único problema que está pasando es lo máximo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona”, puntualizó el artista.