Belinda acapara los reflectores en el Festival de Cannes 2025 con elegante vestido negro

El Festival de Cine de Cannes celebra su edición 78 en medio de un derroche de elegancia y glamour al convertirse en un espacio de expresión para la feroz industria de la moda a través de los looks de las figuras que desfilan por la alfombra roja. Como Belinda, quien una vez más dio muestra de glamour al lucir un vestido en color negro que le permitió presumir su belleza haciendo un guiño al Hollywood clásico.

Este año el Festival no sólo está marcado por los proyectos cinematográficos que esperan llevarse la tan anhelada Palma de Oro, sino por el alboroto que se generó entre fanáticos y celebridades invitadas debido al código de vestimenta que experimentó cambios anunciados tan sólo unos días antes de iniciar con los que retoman estilos con un toque conservador y que frena los diseños más extravagantes.

Belinda deslumbra en Cannes con elegante vestido negro

“Bonjour, Cannes”, escribió Belinda junto a una serie de fotografías en las que derrocha glamour en un sofisticado vestido de negro que se apega a las estrictas reglas del Festival, pero sin dejar de lado el toque audaz que tanto la caracteriza. Se trata de un diseño cut out con un pronunciado escote en la espalda que le da la bienvenida al corte sirena en la parte inferior perfecto para delinear la figura.

Belinda deslumbra en Cannes con elegante vestido negro. Foto: IG @belindapop

La cantante, que asistió al Festival como embajadora de L’Oréal, al igual que Eva Longoria, complementó el atuendo con guantes largos que son un imperdible cuando se trata de añadir el toque clásico a cualquier look. En el cabello optó por ondas ligeras estilo sirena y un maquillaje que resalta su belleza natural.

Cambios en el código de vestimenta del Festival de Cannes 2025

A tan sólo unos días de comenzar el Festival de Cannes 2025 se informó sobre los cambios en el código de vestimenta en los que destaca que tanto los desnudos como las prendas con transparencias están prohibidos. Las caudas (colas) excesivamente largas también deberán evitarse en los vestuarios de los asistentes.

“Por motivos de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra área del festival”, señalan declaraciones de los organizadores que han sido retomados por diversas agencias de noticias. Esta no es la primera que la vestimenta genera controversia, pues en 2015 Cannes recibió críticas por impedir el paso a mujeres que no llevaron tacones al estreno de “Carol”.

Años después algunas famosas externaron su desacuerdo y se quitaron los zapatos en la alfombra roja, entre ellas Kristen Stewart, quien afirmó: “Siento que ya no se puede pedir eso. Si no les pides a los hombres que usen tacones y vestidos, no puedes obligarme a mí tampoco”.