"Bagpipes from baghdad", la canción donde Eminem le tira a Luis Miguel y Mariah Carey | DIFÍCIL DE CREER

Podría parecerte una fantasía, pero en el canon del rap en inglés hay un capítulo escrito especialmente para Luis Miguel, pues su figura mediática no solamente es dentro de México y en algunas otras partes del continente, ha resonado durísimo en las altas esferas de la industria musical mundial. Aunque no lo creas, hasta Eminem le dedicó unas rimas.

En 2009, el lanzamiento de "Bagpipes from Baghdad", perteneciente al álbum "Relapse" de Eminem, generó una considerable atención mediática no solo por su peculiar título y sonido, sino también por las explícitas referencias y ataques dirigidos a la cantante Mariah Carey, pero también a Luis Miguel.

La génesis de esta confrontación lírica se remonta a la supuesta relación sentimental que Eminem afirmó haber mantenido con Mariah Carey durante seis meses. Ella siempre negó estas declaraciones, lo que intensificó la frustración del rapero. En "Bagpipes from Baghdad", Eminem expresa su sentir ante la ruptura de Carey con Luis Miguel, utilizando un tono sarcástico e incluso agresivo al referirse a ambos artistas.

La frase "after such a nasty break-up with that Latin hunk Luis Miguel" evidenció la inusual inclusión del cantante mexicano en la disputa.

Mariah Carey fue la principal señalada. Crédito: @mariahcarey

¿Qué hay detrás de la canción "Bagpipes from Baghdad"?

El título de la canción, "Bagpipes from Baghdad" (Gaitas de Bagdad), ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos sugieren que alude al sonido oriental de la melodía, mientras que otros lo asocian con la imaginería de un conflicto bélico, metáfora de la tensa situación personal de Eminem. Más allá de su significado literal, el título contribuyó a la atmósfera provocadora y confrontacional del tema, preparando al oyente para las controvertidas letras que contenía.

Las líneas dedicadas a Mariah Carey en "Bagpipes from Baghdad" son directas y cargadas de insultos, reflejando la amargura, además del resentimiento del rapero ante el rechazo y la negación de la cantante. Eminem no escatima en lenguaje explícito ni en acusaciones, intensificando una disputa pública que se había mantenido latente durante años.

Pero no fueron los únicos personajes que aparecieron entre las líneas del famoso rapero estadounidense. La mención de Nick Cannon, entonces esposo de Carey, con la advertencia "Nick Cannon better back the fuck up", añadió una nueva dimensión al conflicto.

Así respondió Mariah Carey a Eminem

La respuesta de Mariah Carey a este ataque llegó a través de su canción "Obsessed", lanzada poco después. Aunque sin mencionar directamente a Eminem, el tema y su videoclip parodiaban la figura de un acosador con claras similitudes físicas al rapero, alimentando aún más la controversia.

Eminem, lejos de retractarse, respondió con otra canción de ataque titulada "The Warning", donde ofrecía detalles explícitos y amenazantes sobre su supuesta relación con Carey, buscando desacreditar su versión de los hechos. "Bagpipes from Baghdad" se erige como un capítulo significativo en la historia de las "diss tracks" o canciones de confrontación en el hip-hop.