Wendy Guevara debutará como actriz de telenovelas y promete aprender de sus compañeros: "Es una bendición y voy a darlo todo"

¡Ya no está perdida! Desde que se hizo viral con su famoso video de "estamos perdidas" y su triunfo como la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no deja de acumular éxitos y ahora se prepara para debutar como actriz de telenovelas.

Aunque ya la hemos visto como actriz en proyectos como Un Amor VieJJOO en París o en una participación especial de El Amor no Tiene Receta, donde no pudo ser la protagonista por su apretada agenda, en esta ocasión la influencer llegó para confirmar que su regreso a la pantalla chica como actriz de telenovelas ya es un hecho.

Wendy Guevara fue entrevistada en el Programa Hoy, donde habló en exclusiva de este emocionante proyecto que la dejó sin palabras; si bien destacó que a penas está en citas con una productora, de la que evitó revelar el nombre, en el programa ya se dio por hecho que participará en el proyecto.

"Tengo una cita con una productora, muy grande productora, que ha hecho muchísimas telenovelas y que es súper wow, yo estoy muy sorprendida", dijo esta mañana.

Wendy Guevara tendrá participación especial en una telenovela mexicana

En los primeros detalles que filtró la propia Wendy Guevara precisó que la oferta que recibió es muy especial y bonita, por lo que no dudó ni un segundo en aceptar. Ante ello, hizo un llamado a sus fans y al público para que la apoyen en esta nueva faceta como actriz.

"Me ofreció algo muy bonito, una participación especial y pues lo voy a hacer, con todo el ánimo del mundo. Espero que les guste", contó.

Durante la charla, la influencer se sinceró y dijo que no pudo evitar sentirse feliz y al mismo tiempo nerviosa por lo que representa este proyecto; sin embargo, en sus palabras también agregó que debe de sentirse agradecida, ya que esta oportunidad también representa una "bendición" en su trayectoria.

"Muy feliz, me sentí nerviosa, pero dije no, más bien tengo que sentir que esta es una bendición porque son tantas personas que se han preparado a lo largo de sus carreras, que están en estas telenovelas espectaculares de aquí de Televisa", adelantó. Hasta ahora no se sabe nada sobre la telenovela ni su personaje. (Foto: IG @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara promete aprender de los grandes actores de Televisa

Hasta ahora, Wendy Guevara no ha revelado qué productora de Televisa la llamó para tener una participación especial en una telenovela, ni mucho menos reveló el nombre de la producción en la que actuará, lo que sí dejó en claro es que en el proyecto hay grandes actores de la empresa.

Aunque no ahondó en detalles de los compañeros con los que actuará, dejó en claro que va a aprender todo lo que pueda de ellos y que lo entregará "todo" en los resultados, ya que muchos de ellos iniciaron desde niños o muy jóvenes en el mundo actoral.

"Entonces yo codearme un poquito con ellos, agarrar un poquito de la maestría de ellos, de lo que ellos traen desde muy pequeños, o desde muy jóvenes, pues es una bendición y voy a darlo todo", finalmente agregó, "espero que me apoyen y que les guste lo que voy a hacer".

Durante la conversación, Wendy Guevara también se tomó unos minutos para aclarar cuál es su estado sentimental y descartó cualquier rumor de que se encuentre saliendo con alguien y sobre su soltería destacó la libertad que tiene.