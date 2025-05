SMTown México: El Festival más grande de K-Pop realizó el concierto masivo nunca antes visto

México sigue siendo uno de los principales mercados para el K-Pop en Latinoamérica, desde el 2023 varios grupos y artistas coreanos han visitado México como parte de sus giras. Este fin de semana fue el turno del SMTOWN, el festival más grande y conocido de SM Entertainment.

La llamada SM es la agencia que lo inició todo en el K-Pop gracias a su fundador Lee So Man y al primer grupo que inició una de las industrias más populares de la música en Asia. Además, varios de sus grupos y artistas han sido pioneros y todo un referente en la historia de este fenómeno.

Desde entonces, la agencia ha realizado el llamado SMTOWN, un festival que reúne a todos sus artistas en un solo escenario y que ha sido un evento muy conocido entre las fans K-Pop y una experiencia única y de las más esperadas cada año. Esta vez se realizó por primera vez en México como parte de la celebración de los 30 años de existencia de la empresa.

A diferencia de un concierto normal, el festival de la SM realiza performance especiales, presentaciones en solitario, colaboraciones nunca antes vistas entre los integrantes de los diferentes grupos y más.

Foto: Karen Mondragón

SMTOWN México: Así se vivió la fiesta más grande del K-Pop

SM Entertainment está celebrando su 30 aniversario, siendo la empresa pionera en la historia del K-Pop y México fue una de las ciudades elegidas de su tour mundial. La mayoría de sus artistas actuales y más populares se dieron cita en el Estadio GNP, algunos de ellos hicieron su debut y primera presentación internacional en su carrera.

Super Junior, EXO, todas las subunidades de NCT, TVXQ, Red Velvet, Aespa, DearALICE, WayV, RIIZE, Hearts2Hearts, SMRookies y SHINee, se presentaron en el mismo escenario y frente a los diferentes fandoms que iluminaron de diferentes colores el Estadio GNP gracias a las llamadas lightstick de cada uno de los grupos.

SMTOWN 2025 Foto: Karen Mondragón

Cada uno de los artistas de la llamada SM Family presentó sus éxitos más conocidos o los que los lanzaron a la fama internacional, como "Sorry Sorry", "Mirotic", "Supernova", "Gasoline", "Red Flavor", "Get a guitar", entre otros. Con una duración de más de 4 horas, el SMTOWN México finalizó pasada la medianoche, siendo una experiencia única para toda fan del K-Pop. Varios de los artistas se conmovieron con el recibimiento del público mexicano y prometieron regresar en solitario.