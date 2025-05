¿Qué enfermedad tiene Mercedes Alemán? Esposa de Emmanuel y madre de Alexander Acha

La reciente edición de "Juego de Voces" llevó al límite las emociones de los fans por las conmovedoras escenas entre los participantes por el Día de las Madres. Momento en el que Alexander Acha le hizo un homenaje a su mamá, Mercedes Alemán, y reconoció a su padre, el cantante Emmanuel, por el cariño que le ha mostrado a su esposa en sus cuidados ante los problemas de salud que enfrenta por una terrible enfermedad que afectaría su movilidad.

Durante el programa del domingo 11 de mayo se dedicaron tiernos momentos a las famosas por el Día de las Madres, además de que los participantes también enviaron tiernos mensajes a sus mamás. Como Alexander Acha, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de la enfermedad que enfrenta su mamá, quien hizo una aparición especial en un video en el que se muestra en una silla de ruedas y envía un mensaje de cariño a través de señas.

Aunque la familia de Mercedes Alemán mantiene con total hermetismo los detalles sobre su salud, se sabe que enfrenta una enfermedad crónico-degenerativa que ha deteriorado de manera importante su estado en los últimos tres años. Su última aparición fue en 2022 junto a Emmanuel cuando recibió un reconocimiento por su trabajo en pro del medio ambiente, desde entonces se mantiene alejada del ojo público bajo el cuidado de sus hijos y su esposo.

View this post on Instagram

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado o acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, dijo Alexander Acha.