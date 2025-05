Pati Chapoy balconea a Pedrito Sola al revelar que lo ha visto llorar por amor

Pedro Sola es uno de los conductores favoritos de la televisión gracias a su peculiar sentido del humor con el que no duda en decir lo que piensa, aunque esta vez fue él a quien balconearon con las fuertes declaraciones de Pati Chapoy. Aunque el presentador mantiene los detalles de su vida privada con total hermetismo, no ha evitado que salgan a la luz algunos como los relacionados con su vida amorosa en la que, revelaron, también ha llorado por amor en los foros de "Ventaneando".

El conductor ha mencionado más de una vez que sostiene una relación desde hace más de 20 años, pero es poco lo que se sabe de su pareja que está alejada del ojo público. Aunque en esta ocasión la periodista de espectáculos reveló que Pedro Sola sí se ha enfrentado a corazones rotos o que sus lágrimas podrían deberse a conflictos relacionados con el amor.

Durante la emisión de este lunes 12 de mayo en "Ventaneando", el lanzamiento de la canción “Me está doliendo” de Alejandro Fernández y Carín León desató un momento de tensión entre los conductores por la letra sobre desamor. Al respecto, Pedro Sola se mostró en desacuerdo y pidió "coherencia" en este tipo de temas ya que podrían desatar todo tipo de teorías e historias, aunque sus compañeras lo tacharon de poco romántico.

Entonces el conductor sostuvo que nunca había sufrido por un corazón roto, pero Pati Chapoy lo desmintió afirmando haber sido testigo de las lágrimas que derramó en el foro de "Ventaneando" más de una vez. Al respecto, Sola no dudó en defenderse destacand o que lleva más de 20 años con su pareja, pero que en su juventud sí fue enamoradizo.

"Tengo una pareja que tiene ya 23 años conmigo, cuando era más chivato en la universidad. Me enamorada ‘mejor acá y mejor allá’, así me pasaba entonces sufría mucho, no era facilón, era estúpi**", dijo entre risas el conductor.

Son pocas las veces que Pedro Sola ha revelado información sobre su relación, como lo hizo durante una entrevista con Karime Pindter en la que mencionó que tiene una diferencia de 30 años con su pareja con quien mantuvo una relación a distancia ya que él estaba en Tabasco y el conductor en la Ciudad de México. En 2024 sorprendió al mencionar que se había casado en secreto y por ello porta una argolla de matrimonio.

“Me casé en secreto, una vez, la primera no fue boda, no hubo ni consumado de matrimonio. Si buscan el acta no la van a encontrar porque no me casé aquí, vayan a la comunidad de Madrid y ahí busquen”, dijo Pedro Sola generando gran incertidumbre entre sus fans.