Lucero y Mijares recrean escena de Escápate conmigo con BESO y ABRAZO, Lucerito estalla: "Qué asco" | VIDEO

¡Los fans no pueden con la emoción! Desde que Lucero y Mijares volvieron a los escenarios con su tour juntos y posteriormente enamoraron a la audiencia desde el programa Juego de Voces, no se pierde la esperanza de que reviva el amor entre ellos, especialmente por la química que tienen y porque a ninguno se le conoce una pareja sentimental.

Y todo esto volvió a ser tema de conversación desde la noche del domingo, cuando en Juego de Voces se realizó una dinámica en la que obligaron a Lucero y Mijares a recrear una escena de la película Escápate Conmigo y que ambos protagonizaron en su juventud. Quienes la han visto sabrán que el protagonista es el amor y ante ello los hicieron recrear un cercano abrazo con un tierno beso.

Aunque en redes sociales el exmatrimonio se llevó todos los aplausos por aceptar el reto, no sólo ellos se robaron todas las miradas, pues Lucerito también dio mucho de qué hablar. Ella, sentada desde su lugar pedía a gritos que detuvieran el encuentro e incluso gritó, "¡qué asco!", para mostrar el desagrado que sintió por el momento.

Como era de esperarse, el video recreando una escena de Escápate Conmigo y la reacción de Lucerito Mijares ya es viral en reses sociales y aquí te contamos cómo se vivió el momento. Pues luego que María León sorprendió a todos con su interpretación de Amor a Destiempo, Yuri colocó en el escenario una alberca infable, un patito de hule y una tanga roja, para después llamar a Mijares y Lucero.

Si bien Yuri pidió al exmatrimonio pasar al escenario y meterse dentro de la alberca, en cuanto Mijares vio que Lucero y él estarían muy juntos, trató de escapar sin éxito. Segundos después en las pantallas mostraron la escena de Escápate Conmigo que ambos deberían de recrear, primero con un romántico abrazo y después con un apasionado beso, algo que desató la risa nerviosa de la actriz y cantante.

"No, no, no, pero por qué. ¡No!, pero es que qué asco", gritaba Lucerito desde su lugar.