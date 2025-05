Jisoo de BLACKPINK es acusada de distorsionar la historia de Corea del Sur en su nueva película “Omniscient Reader’s Viewpoint”

La cantante surcoreana Jisoo, quien es conocida por ser una de las integrantes de la girlband BLACKPINK, fue acusada de distorsionar la historia de Corea del Sur luego de que se filtró un nuevo adelanto de su próxima película “Omniscient Reader’s Viewpoint”.

Jisoo, quien ha sido señalada por sus participaciones en otros controversiales K-Dramas, nuevamente fue criticada, pero ahora por aparecer con un arma de fuego en el primer poster oficial de su nueva cinta, la cual llegará a las salas de cine el próximo mes de julio de 2025.

De acuerdo con los internautas, el personaje que interpreta Jisoo (Lee Jihye) no usa armas de fuego, por lo que no comprenden el motivo por el que alteraron la historia original, donde utilizaban espadas para luchar. De hecho, lo que más molestó fue que no respetaron la imagen de su Constellation, el histórico almirante Yi Sun-sin.

(Créditos: Reallize Pictures)

¿Quién es Yi Sun-sin, el "Constellation" de Jisoo?

La nueva película de Jisoo, “Omniscient Reader’s Viewpoint”, está basada en una novela web del mismo nombre, donde los personajes pelean usando los poderes otorgados por sus “Constellations”, entidades guardianas inspiradas en héroes o figuras mitológicas coreanas.

En ese sentido, el hecho de que Lee Jihye (personaje de Jisoo) utilice una pistola, en lugar de una espada, fue considerada una falta de respeto para Yi Sun-sin, quien es conocido por ser uno de los héroes más grandes de Corea del Sur tras defender su patria de las incursiones niponas de 1592 durante la dinastía Joseon.

LEE JIHYE IS COMING pic.twitter.com/XvNSr1wPiB — jisoo (@jisoogaIIery) May 11, 2025

Critican a Jisoo por su capacidad actoral

Además de ser señalada de distorsionar la historia del Corea del Sur, Jisoo de BLACKPINK fue criticada por los fans de “Omniscient Reader’s Viewpoint” debido su capacidad actoral para interpretar el personaje de Lee Jihye, ya que anteriormente recibió malos comentarios tras su trabajo en "Newtopia" y "Snowdrop".

Pese a las críticas de los fanáticos, el CEO de Reallize Pictures, Won Dong-yeon, compartió que el guión fue revisado y aprobado por el autor original, Joo Ho-min. Además, los actores fueron elegidos cuidadosamente para poder adaptar de la mejor manera la obra original.

(Créditos: Reallize Pictures)

¿De qué trata “Omniscient Reader’s Viewpoint”, nueva película de Jisoo?

“Omniscient Reader’s Viewpoint” es un thriller de fantasía dirigido por Kim Byung Woo y producido por Lotte Cultureworks. Programado para estrenarse en julio de 2025, la cinta reúne a un elenco destacado que incluye a Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin, Nana y Jisoo de BLACKPINK.