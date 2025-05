Ella es Lina Luaces, la hija de Lili Estefan que quiere ser Miss Universo representando a Cuba | FOTOS

Lina Luaces, modelo e hija de la exitosa comunicadora Gloria Estefan, dio un paso significativo en su trayectoria al anunciar su candidatura para Miss Universo 2025. Esta decisión, profundamente arraigada en su identidad y herencia cubana, generó atención, pero sobre todo apoyo de la mayoría de la gente.

A pesar de haber nacido en Miami, Lina ha expresado una fuerte conexión con sus raíces, lo que la motiva a representar a Cuba en este prestigioso certamen de belleza. Su participación en el proceso de casting marca un nuevo capítulo en su carrera, fusionando su experiencia en el modelaje con un compromiso personal y cultural.

"Es un honor, estoy emocionada, estar aquí representando mis raíces, nací en América pero soy la primera que nací aquí, pero siento que crecí cubana, la cocina, la cultura, para mí es un honor hacer eso para mi familia. Nunca te puedes olvidar de dónde viniste", dijo durante una reciente entrevista.

Sin embargo, también fue criticada por muchas personas porque su español no es muy bueno, aunque realmente tiene un gran nivel. Por el momento únicamente está posicionada entre las candidatas que podrían ser parte del certamen en el país, pero la ganadora será quien vaya al certamen para enfrentarse a todos los países.

¿Quién es Lina Luaces?

Lina Luaces, una joven cubanoamericana de 22 años, se presenta ante el mundo como una gran figura en el mundo del modelaje, construyendo una carrera que la lleva a participar en eventos de alto perfil como la Semana de la Moda de Nueva York y a colaborar con diversas marcas reconocidas.

Hija de la icónica presentadora de televisión cubana Lili Estefan y con lazos familiares con el legendario Emilio Estefan, Lina tiene claro cómo forjar su propio camino en la industria. Su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, le permiten conectar con una audiencia que sigue de cerca sus proyectos y estilo de vida.

Más allá de su trabajo como modelo, Lina Luaces ha demostrado interés en el ámbito de la comunicación y los medios. Su experiencia como corresponsal especial para Olla TV durante la edición 2024 de Miss Universo en México subraya su versatilidad y su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras.

Su formación académica en The Media Center en Our Lady of Lourdes Academy también respalda su inclinación hacia este campo. Esta combinación de experiencia en moda y su creciente involucramiento en medios la posicionan como una figura con potencial para expandir su influencia en diversas plataformas.