Critican a Belinda por supuestamente de hacer apología demoniaca en su reciente video | FOTO

Belinda acaba de lanzar una nueva canción con el Xavi, uno de los más jóvenes talentos del corrido tumbado en México. Se trata de "Mírame Feliz", una mezcla del pop con el corrido tumbado que les salió de manera extraordinaria, y esto lo rectifica el público con casi 3 millones de visitas únicamente por YouTube.

Sin embargo, Belinda fue señalada de supuestamente ser parte de alguna clase de culto que podrían ser cercanos al Diablo, o bien alguna especie de demonio. Lo anterior fue puesto sobre la mesa por el periodista de espectáculos Mich Ruvalcaba, quien hizo una transmisión para su canal oficial.

En este video lanzó sus opiniones sobre un hombre con patas de cabra y cuernos de cabra que supuestamente se trata de un ser oscuro, maligno o demoniaco, pero hasta el momento no existe ninguna declaración de la cantante pop y ahora tumbadette que indique que se trate de una realidad.

"A Belinda la hemos visto usando mucha simbología oscura dentro de sus videos, dentro de su ropa, nuestros compañeros han cubierto a Belinda yendo con su padrino de santería y prácticas ahí de energías. Belinda saca un tema con Xavi, el tema "Mírame feliz", en donde hay mucha simbología. Es un video extraño que habla de cosas oscuras, la letra de la canción, los que somos creyentes sabemos que es una alabanza hacia el enemigo. Me llagó la atención esta imagen donde Belinda sale haciendo un ritual o una danza con quien posiblemente luce como 'El Chamuco'. Se me hizo muy espeluznante", fueron las palabras que pronunció.

Belida y Xavi estrenaron esta canción del tipo corrido tumbado y una mezcla del pop o la balada. Se puede ver en el video que hay muchos símbolos de la charrería, utilizan caballos, palenques, ruedos, incluso personas que se dedican a ello. Pero es verdad que también salen algunas otras escenas donde se ve una especie de hombre con patas de cabra y cuernos.

Sin embargo, esto no significa que estén haciendo apología al diablo en su canción, ni que se trate de jóvenes que abiertamente hayan dicho que forman parte de alguna religión o de algún culto como a la santa muerte, la santería, entre otros tantos. Simplemente son rumores de las redes sociales y algunos críticos.

La letra tampoco tiene referencias hacia cultos que sean ajenos al cristianismo o al catolicismo. Habla de una relación que terminó su camino, aparentemente uno sufre más que otro, pero poco a poco ha podido superarlo para llegar a ser nuevamente feliz. Esta es parte de la letra:

Me enteré

Que tu sigues buscándome todas las noches

Desde que adiós

Que andas que una y otra, pero no te funcionó

Que andas buscando mi remplazo

Y eso esta jodido

Qué pena contigo

Me enteré

Que tu

Ya cortaste el hilo que sostenía nuestra relación

Que de mí ya te olvidaste

Que te está yendo bien, cabrón

Pa que te miento

A mi la neta me duele un chingo, ya no estar contigo

Baby, lo siento

No hay parte dos para lo nuestro

Muy bonito ese Rolex pero, pero se acabó tu tiempo

Me quiero demasiado pa ir detrás de ti

Tú fuiste quien perdió, yo no perdí

Me diste la madre y ahora mírame feliz