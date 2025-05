Christian Nodal regaña a fan por intentar robarle el sombrero, se lo termina regalando a alguien más | VIDEO

Christian Nodal fue todo un éxito en su presentación en la Feria de Tabasco 2025. El artista del regional mexicano fue uno de los artistas encargados de ponerle fin a las festividades al ritmo de sus canciones. Una de las grandes sorpresas fue verlo de nuevo cantando arriba del escenario con Ángela Aguilar, pero lo que se está volviendo viral fue el momento en el que regañó a una fan tras intentarle robarle el sombrero.

El exponente del regional mexicano se acercó a al gente durante el concierto con el que cerró la Feria de Tabasco. Después de saludar a una fan que le regaló una flor y hablar un poco con ella. Mientras platicaban sucedió lo impensado y terminó regañando a una mujer que le intentó robar el sombrero que llevaba durante su presentación el pasado domingo.

En el video que se volvió viral se puede ver como el esposo de Ángela Aguilar baja del escenario y saluda a una de sus fans de beso y todo. Cuando está hablando con ella, una mujer intenta robarle el sombrero, por lo que Nodal se lo quita y regaña a la dama que estiró la mano para quitárselo sin su permiso. Lo que nadie se esperaba era la reacción del artista, ya que terminaría regalando el sombrero, pero a la fan con la que se acercó en una primera instancia.

Christian se muestra enfadado con la mujer que le quiso robar el sombrero, pero eso no hizo que dejara de disfrutar el tiempo con sus fans. Después de regalarle el sombrero a la mujer que saludó, el artista se llevó un regalo y se tomó una foto con una persona que se encontraba en la primera fila del concierto en la Feria de Tabasco. Al final del video se puede ver como la mujer que le intentó quitar el sombrero se quedó sin palabras y seria cuando vio la reacción del exponente del regional mexicano.

Nodal regaló a una fan que le intentó robar el sombrero durante concierto (IG: Nodal)

Los fans de Nodal respaldan la acción del cantante

Tras convertirse en viral el video en el que le intentan robar el sombrero en el Palenque de Hermosillo, los fans de Nodal y algunos haters reaccionaron en redes sociales. A pesar de lo que muchos podrían pensar, el cantante se llevó los aplausos de la gente en internet por la forma en la que reaccionó cuando le quisieron quitar el sombrero en Tabasco. La gente dejó claro que sin importar si eran Team Cazzu o Team Ángela, Christian lo había hecho a la perfección.

"Mira que sigo enojada con Nodal y so Team Cazzu, pero con justa razón la puso en su lugar. Se lee los labios de la señora guando le dice 'regálamelo', pero así no se piden las cosas... que falta de respeto de querer arrebatárselo de la cabeza. Muy mal por la doña", "¡Excelente! Así no se piden las cosas", "Señora se emocionó demasiado, pero eso se llama falta de respeto", "Muy bien por Christian, creo que uno tiene que respetar. Esa señora se pasó del límite, uno no puede ser atrevido y querer quitarle un sombrero. Si él se lo estaba entregando a alguien que le dio un pequeño regalo...", son algunos delos mensajes que aparecen apoyando a Nodal.