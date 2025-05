Alicia Machado reacciona a las acusaciones de Gaby Spanic contra Pablo Montero

En medio de las acusaciones que enfrentaba Pablo Montero por presunta agresión a la influencer Elda María y que más tarde fueron desmentidas, Gaby Spanic aseguró haber enfrentado una situación similar con el cantante por presuntos tocamientos indebidos y tratar de besarla a la fuerza. Alicia Machado se pronunció al respecto y mostró una postura con la que prefirió alejarse de la polémica que enfrentan los artistas.

Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos" en la que compartió cámara con Gaby Spanic y Pablo Montero, por ello, no evitó ser cuestionada sobre las acusaciones de la actriz en las que señaló al cantante de presuntos tocamientos indebidos y de haber intentado besarla a la fuerza durante su participación en el reality show, incluso, aseguró saber sobre los casos de otras mujeres que también habrían pasado por algo similar con el actor.

En un encuentro con los medios retomado por el programa "En casa con Telemundo", Alicia Machado habló sobre las acusaciones que enfrenta Pablo Montero puntualizando en que tanto él como la actriz sostienen vidas "atormentadas". La exreina de belleza arremetió contra Gaby Spanic y la señaló como la responsable de fomentar la rivalidad entre ellas con sus declaraciones.

“Gabriela es una chava que necesita ayuda, ¿sabes? Que pena, ya de verdad a mí me da mucha tristeza Gabriela las cosas que le pasan. Pablo también, ambos son dos personas bastante problemáticas con problemas de adicciones, muy atormentados, con vidas muy atormentadas, entonces uno ya no sabe ni qué creerle”, dijo la modelo.

La ex Miss Universo y Pablo Montero tuvieron uno de los romances más intensos en el mundo del espectáculo. Algo que revivieron durante su participación en “La Casa de los Famosos” protagonizando románticas escenas juntos, incluso, la modelo recordó la manera en la que se conocieron y el motivo por el que la relación llegó a su fin.

Los famosos se conocieron en 1997 cuando ella tenía 24 años y él 27 mientras disfrutaban de un arrollador éxito en sus carreras. Aunque ambos han señalado que el romance terminó debido a los múltiples compromisos de trabajo que tenían, la modelo indicó que también habrían sido las infidelidades del cantante por lo que decidió no seguir con el noviazgo.

“Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal (…) Él andaba de mujeriego... Mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es”, dijo Machado a “Sale el Sol”.