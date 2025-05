Alexander Acha revela que su madre no está bien y Emmanuel rompe en llanto al dedicarle canción | VIDEO

Durante el último programa de Juego de Voces, las estrellas realizaron algunas dedicatorias a sus mamás, para celebrar el Día de las Madres con emotivas dedicatorias. Una de las que se robó las miradas de todos y algunas lágrimas, fue cuando Alexander Acha se postró frente al piano para dedicarle una canción a su mamá, pero antes de cantar, quería recordarle a su papá el gran ser humano que es y el mejor ejemplo de lo que es ser un esposo.

Alexander le dijo a su papá que iba a dedicarle un duelo más, pero que necesitaba que estuviera a su lado. Cuando Emmanuel se postró a su derecha le contó que la dedicatoria iba relacionada a su mamá, quien no se encuentra bien de salud, pero también para él que le ha mostrado lo que es el amor de verdad y lo que es ser un gran esposo.

Emmanuel y Alexander le dedicaron la canción a Mercedes en el Día de las Madres (IG juegodevocesof)

Acha confirma que su mamá no se encuentra bien de salud

Después de confirmar que no han sido momentos fáciles para la familia, Alexander dejó claro que su mamá es la mujer que más ha amado su papá, pero que una enfermedad se las está arrebatando poco a poco. Acha confirmó que Mercedes, su madre, ya no puede caminar, ya no puede hablar como antes, pero que la luz de sus ojos es suficiente para mejorarle el día a todos en la casa. La dedicatoria para su madre era para reconocerle esa forma de amar y de siempre tratara a su mamá de la mejor manera.

"Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien desde hace tiempo, una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablar como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta... Hoy quiero aplaudirte porque a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros. Sigues tratándola como una reina, cuidándola, amándola y admirándola como el primer día que la conociste. Ese es el mejor ejemplo de como ser un buen esposo", expresó.

Emmanuel explicaría la fórmula el éxito de su matrimonio (IG: juegodevocesof)

Emmanuel le dedica unas palabras a su esposa

El integrante de las leyendas vio a la pantalla y se encontró con un cuadro que le pintaron a su esposa. Fue el momento de decir unas palabras para su amada, esto claro después de escuchar a sus dos hijas hablar de lo que les han enseñado como matrimonio. Emmanuel expresó cuál ha sido la fórmula del éxito en su matrimonio para después contar como se conocieron y lo importante que es en su vida.

"Aquí está Mercedes en una pintura que le hicieron y creo que para poder llevar, desde mi punto de vista y mi forma de explicar un matrimonio, es olvidar el orgullo. Es la única manera. No olvidarte de ti, pero olvidarte de tu orgullo y encontrar la felicidad y la felicidad de quien amas. Yo llegó a mi casa y la veo con una sonrisa y tengo que ser feliz. Llego a mi casa con una cara espantosa y le quito la felicidad. Para eso hay que eliminar el orgullo.", contó el intérprete de 'La Chica de humo'.

Emmanuel dejó claro que siempre intenta llegar a casa con una sonrisa para que su esposa siempre encuentre la felicidad, pero también que nunca se fue a la cama sin decirle te amo a su mujer o sin ofrecerle una disculpa. El cantante dejó claro que a pesar de su condición le sigue enseñando un montón de cosas a través de sus ojos.

"Nunca me fui a la cama sin decirle 'te amo'. Nunca, si hubo discordia me fui a la cama sin decirle perdón. Es normal, pero tú eres mi alegría. Nunca nos fuimos a la cama enojados, jamás. Una historia de amor increíble, una historia de amor que hoy, como está ella y en la condición que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia y nosotros sabiendo lo que está viviendo" continuó.

Después de cantarle la canción a Mercedes, Emmanuel y sus hijos se fundieron en un abrazo, pero todo no terminaría ahí, ya que Mijares tenía una sorpresa más para la familia del intérprete de 'La chica de humo'. El 'Soldado del Amor' tendría un video preparado para los tres que estaban presentes en el foro y era a Mercedes mandando un saludo para todos en foro.